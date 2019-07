Die Frauen der Studie profitierten am meisten. Ihr Risiko an Lungenkrebs zu sterben wurde um 69 Prozent verringert. Bei Männern waren die Ergebnisse dagegen statistisch nicht signifikant, sagen die Forscher. Vorher hatten schon kleinere Studien unter anderem in Italien, Dänemark und den Niederlanden belegt, dass Frauen mehr vom Screening profitieren als Männer. Allerdings zeigte sich in diesen Testreihen auch ein gewisser Vorteil für Männer.