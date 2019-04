So funktioniert die Kamera der Zukunft

Eine neue Kameratechnik könnte die Filmproduktion revolutionieren: Die Lichtfeldtechnik bietet vielfältige Möglichkeiten der Nachbearbeitung. Präsentiert wird die neue Technik auf der FMX Messe in Stuttgart.

Ein spezielles Kamerasystem mit 64 einzelnen HD-Kameras nimmt eine Szene gleichzeitig aus leicht unterschiedlichen Richtungen auf. Nachträglich lassen sich damit in den Videoaufnahmen Objekte in verschiedenen Ebenen scharf abbilden und verändern. Zusätzlich können nach dem Dreh Kamerabewegungen und Blickwinkel verändert werden.

Der Informatiker Thorsten Herfet von der Uni Saarbrücken erklärt das dahinterstehende Prinzip: Die klassische Fotografie bildet jeden Punkt einer Szene auf einen Punkt auf dem Film oder auf einem Sensor ab. Bei der Lichtfeldfotografie nehmen sie jeden Lichtstrahl auf einen Lichtpunkt. Das heißt, sie haben von dem gleichen Punkt einer Szene ganz viele verschiedene Kopien aus verschiedenen Richtungen. Deswegen auch der Name Lichtfeld, weil man sozusagen die Strahlen ausrechnet.

Die Physik dahinter ist schon lange bekannt, war bislang aber nur bei Fotografien anwendbar. Die Lichtfeldaufnahme macht es möglich, die Schärfenebene nachträglich auf jeden Punkt im Foto zu verschieben. Funktioniert das auch bei bewegten Bildern, kann das die Film- und Fernsehproduktion revolutionieren. Man kann mit der Lichtfeldtechnik Tiefenschärfen, Blickwinkel, Kamerapositionen im Nachhinein berechnen. Sogar Kamerafahrten sind nachträglich machbar, müssen also nicht extra aufgenommen werden.

Die 64 einzelnen Kameras des Systems produzieren eine sehr große Datenmenge. 17 Gigabyte pro Sekunde müssen störungsfrei in Echtzeit gespeichert werden. Nur dann kann man nicht nur die Position jedes erfassten Bildpunktes der gefilmten Gegenstände berechnen, sondern auch die Richtungen der auf ihn wirkenden Lichtstrahlen.

Hier wurden die Kopien der Cellistin unscharf in den Hintergrund gestellt.

Anfang Januar 2019 fanden in einem Studio des Saarländischen Rundfunks die ersten „Lichtfeld-Dreharbeiten“ in Europa statt. Dabei stand die Cellistin Isabel Gehweiler im 64-fachen Fokus. Mit ihrem per Lichtfeld-Kamera gefilmten Auftritt testeten Wissenschaftler aus Ludwigsburg und Saarbücken, ob Film-Aufnahme und Datenübertragung gleichzeitig funktionieren.