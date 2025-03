Leibniz-Preis 2025: Diese Forschung wurde ausgezeichnet

per Mail teilen

In diesem Jahr feiert der „deutsche Nobelpreis“, wie er inoffiziell genannt wird, sein 40. Jubiläum: Der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 10 Forschende aus unterschiedlichsten Fachrichtungen erhalten den wichtigsten und höchstdotiertesten Forschungsförderpreis in Deutschland.

Mit dabei: Robert Zeiser, Krebsforscher aus Freiburg. Seine Grundlagenforschung hat bereits in mehreren Fällen zu neuen Therapien für Patienten nach einer Stammzelltransplantation geführt, die mittlerweile weltweit zugelassen und der der aktuelle Standard sind.