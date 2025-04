Mit Lecanemab ist nun das erste Medikament in der EU zugelassen, das die Ursachen von Alzheimer bekämpfen kann. Doch die Behandlung ist nicht für jeden geeignet. Und es gibt Nebenwirkungen.

Erst sprach sich die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gegen eine Zulassung des Alzheimer-Medikaments Lecanemab in der EU aus. Im November folgte dann doch die Empfehlung, aber nur für einen bestimmen Personenkreis.

Die Zulassung durch die Kommission ist nach so einer Empfehlung eigentlich nur noch eine Formalie. Dennoch verzögerte sich der Prozess weiter. Die EMA bestätigte ihre Entscheidung nochmal und jetzt hat sich auch die Kommission durchgerungen, das Medikament zuzulassen.

Die wichtigsten Antworten zu Lecanemab, finden Sie hier:

Die EMA hatte zunächst entschieden, dass das Risiko schwerer Nebenwirkungen höher sei als der erwartete Nutzen durch das Medikament. Genau das hat die Arzneimittelbehörde während des Zulassungsprozesses untersucht.

Der Hersteller des Medikaments reichte dazu Daten nach. Er wies darauf hin, dass das Risiko schwerer Nebenwirkungen geringer sei, wenn eine bestimmte, besonders gefährdete Patientengruppe aus der Rechnung herausgenommen würde. Unter dieser Neubetrachtung entschied sich die EMA dann doch für die Zulassung. Für die gefährdete Personengruppe ist das Medikament nicht zugelassen.

Bei den schweren Nebenwirkungen handelt es sich um Mikroblutungen im Gehirn. Diese sind in der Regel nicht gefährlich. Treten sie allerdings öfter auf, kann sich die Gehirnleistung vermindern und es können Koordinationsschwierigkeiten auftreten. Außerdem gelten sie als Risikofaktoren für möglicherweise lebensbedrohliche schwerere Hirnblutungen.

Bei Patienten, die zwei Kopien des Gens ApoE4 in sich tragen, ist das Risiko für solche Blutungen besonders hoch. Sie bilden die besonders gefährdete Personengruppe. Für sie ist Lecanemab nicht zugelassen.

Diese Ablagerungen an den Nerven, Amyloid-Plaques, sammeln sich im Gehirn an und sind vermutlich der Hauptgrund für Alzheimer. SWR

Das Medikament kann nur Erfolge erzielen, wenn es in einem frühen Stadium der Krankheit angewendet wird. Deswegen ist es auch nur für die Behandlung in diesem Stadium zugelassen. Ist die Krankheit schon weiter fortgeschritten, darf es nicht mehr eingesetzt werden.

In Frage kommt das Medikament also für Betroffene, die am Anfang der Erkrankung stehen und ein geringes Risiko für schwere Nebenwirkungen haben. In Deutschland sind das geschätzt etwa 20.000 von circa 1,2 Millionen Alzheimer-Patienten.

Die Wirkung ist laut Studien jedoch nicht sehr groß. Fachleute sprechen trotzdem von einem Durchbruch: “Es ist zwar eine geringe Wirkung, aber eine messbare Wirkung. Und es ist etwas, das den Patienten am Ende des Tages zu Gute kommt”, erklärt Gabor Petzold vom Deutschen Zentrum für Neurodegenartive Erkrankungen.

Das Alzheimer-Medikament Lecanemab wird als Infusion alle zwei Wochen direkt in die Vene verabreicht. SWR

Lecanemab verhindert, dass sich Amyloid-Plaques im Körper bilden. Sie sammeln sich bei Alzheimer im Gehirn an und sind wahrscheinlich der Hauptgrund für die Demenzerkrankung.

Lecanemab ist damit das erste zugelassene Medikament, das die Ursache der Erkrankung bekämpft. “Das ist eine wirklich gute Nachricht für die Patienten und Patientinnen sowie Angehörige von Alzheimer-Patienten in Europa", so Gabor Petzold. "Hier steht das erste Mal ein Medikament zur Verfügung, (...) das nicht nur die Symptome abmildert, sondern den Verlauf der Erkrankung verlangsamen kann.”

Den Schaden, der im Gehirn bereits angerichtet ist, kann Lecanemab aber nicht reparieren. Den Verlauf der Erkrankung kann das Medikament nicht aufhalten oder sogar rückgängig machen.

Oft wird Alzheimer erst festgestellt, wenn die Symptome bereits fortgeschritten sind und Betroffene einfache Aufgaben nicht mehr lösen können. IMAGO Pond5 Images

Für die beste Wirkung müsste die Behandlung deswegen so früh wie möglich ansetzen. Das Problem ist aber, dass unser Gehirn sehr gut darin ist, Schäden auszugleichen. Das bedeutet, die Erkrankung wird meist erst in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt. Dann ist es oft schon so spät, dass die Symptome schnell sehr schwerwiegend werden.

Für eine erfolgreiche Behandlung ist deswegen neben solchen Medikamenten auch eine zuverlässige Früherkennung und ein flächendeckendes Screening notwendig.