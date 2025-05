Lars-Steffen Meier: Guter Geschichtsunterricht – wie sieht der aus?

Die Rahmenbedingungen für den Englisch-Unterricht haben sich in den letzten 10 bis 20 Jahren komplett verändert: Filme im englischen Originalton zu sehen, ist für viele Jugendliche heute selbstverständlich. Das Medienangebot in englischer Sprache – Youtube-Videos, Games – ist riesig. Gleichzeitig können Apps heute simultan gesprochene Sprache übersetzen.

Wozu braucht es Fremdsprachenunterricht dann überhaupt noch? Und wie sollte er aussehen?

Darüber spricht Bob Blume mit Emily "Emitheteacher" Horbach. Sie ist Lehrerin und Content-Creator auf verschiedenen Kanälen. Sie ist überzeugt Englisch sprechen zu können, ermöglicht eine Art von Verständigung, die auch mit noch so guter Übersetzungs-KI nicht möglich wäre.

