Lärm schädigt Vögel schon im Ei

Lärm vom Straßenverkehr schädigt die körperliche Entwicklung und den Fortpflanzungserfolg von Vögeln schon dann, wenn sie noch im Ei sind. Das haben australische Forschende gezeigt.

Lange bevor sie auf die Welt kommen, können Babys schon hören. Das ist auch bei Vogelkindern im Ei nicht anders. Doch was macht es mit ihnen, wenn sie mit ständigem Lärm heranwachsen?

Forschende spielen den Vögeln im Ei Straßenlärm vor

Das wollten Forschende aus Australien herausfinden. Sie spielten Vögeln täglich Straßenlärm vor - während sie sich noch im Ei befanden und in den ersten Tagen ihres Kükenlebens.

Dabei wählten die Forschenden einen neuen Ansatz: Denn in vorherigen Studien waren die Jungvögel immer gemeinsam mit ihren Eltern dem Lärm ausgesetzt. Die reagieren natürlich auch auf den Lärm. Das könnte einen Einfluss auf die Küken haben. Jetzt wollten die Forschenden untersuchen, ob der Verkehrslärm für die Küken an sich schädlich ist.

Straßenlarm-Lärm schädigt die Entwicklung von Vögeln bereits im Ei. IMAGO imago

Um den Einfluss von Verkehrslärm auf die ungeschlüpften Küken zu testen, haben die Studienautoren einen Inkubator mit Eiern aufgebaut und diesen Verkehrslärm ausgesetzt. Zur Kontrolle wurden anderen Eiern in einem zweiten Inkubator Vogelgesang derselben Vogelart vorgespielt, erklärt Mylene Mariette, eine Autorin der Studie. Beide Geräuschkulissen hatten dieselbe Lautstärke und wurden jeden Tag gleich lang abgespielt - nämlich viereinhalb Stunden.

Vögel lernen bei Verkehrslärm langsamer singen

Auch Küken werden Lärm ausgesetzt

Die bereits geschlüpften Küken lebten bei ihren Eltern. Nur nachts wurden sie gemeinsam mit anderen Küken in ein Nest gesetzt und beschallt.

Eine weitere Kontrollgruppe blieb nachts bei den Eltern im stillen Nest. Mit ihnen konnte gezeigt werden, dass das nächtliche Trennen von den Eltern keinen negativen Effekt auf die Küken hatte.

Sowohl Vögel im Ei als auch Küken wurden im Experiment Lärm ausgesetzt. IMAGO imago

Vögel aus Lärm-Eiern schlüpfen seltener

Die Ergebnisse der Forschung sind eindeutig: Der Straßenlärm beeinflusst die Tiere negativ. Dabei sei es besonders überraschend gewesen, wie stark und lange dieser Effekt anhielt, so Mylene Mariette:

Wir hatten aufgrund früherer Studien mit negativen Auswirkungen gerechnet. Aber wir haben nicht erwartet, dass die Auswirkungen so stark sein würden.

Das Wachstum der lärmbelästigten Tiere verlief langsamer. Wenn die Eier bereits dem Lärm ausgesetzt waren, überlebten weniger Embryonen. Und die Lärmbelastung sorgte dafür, dass sie im Erwachsenenalter deutlich weniger Nachkommen bekamen. Besonders Lärm während der Zeit im Ei hatte hierbei große Auswirkungen.

Vögel können sich schlechter fortpflanzen, wenn sie bereits im Ei Lärm ausgesetzt sind. IMAGO imago

Lärm schädigt auch Menschenbabys

Zu viel Lärm ist nicht nur ein Problem für die Vögel. Auch für Menschenbabys könne es schädlich sein, wenn sie Lärm ausgesetzt sind, erklärt Mylene Mariette:

Es gibt mehr Totgeburten beim Menschen in lauteren Umgebungen als in ruhigeren Umgebungen.

Ob dies aber direkt mit dem Lärm zusammenhängt, lässt sich nur schwer herausfinden. Denn es gibt immer einige Störfaktoren, insbesondere sozioökonomische Faktoren, die zwischen lauten und nicht so lauten Umgebungen variieren können, so Mylene Mariette. Um diese ausschließen zu können, müsste man auch Experimente mit Menschenbabys durchführen, was natürlich nicht möglich ist.

Lärm schädigt nicht nur junge Vögel. Auch bei menschlichen Babys kann Lärm einen negativen Effekt auf die Entwicklung der Kinder haben. IMAGO imago

Frühchen entwickeln sich schlechter bei Lärm

Einen Bereich mit belastbare Daten gibt es aber doch - nämlich in der Entwicklung von Frühchen. Die reifen nach der Geburt in einer meist lauten Krakenhausumgebung weiter. Laut Mariette gebe es einige Berichte darüber, dass dies negative Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung der Babys hat. Deshalb sind die Inkubatoren für Frühgeborene heute viel leiser als früher.

Weniger Lärm zum Schutz von Vögeln

Wenn wir auch die Vögel schützen wollen, gibt es auch hier Möglichkeiten, den Lärm zu reduzieren: Zum Beispiel, indem man im Garten oder Park auf laute Laubbläser verzichtet und wieder mehr mechanische Werkzeuge nutzt.

Auch die Nutzung von mehr Elektro- statt Verbrennerautos im Straßenverkehr könnten einen positiven Effekt haben. Und natürlich Barrieren, die die Straßen und Lebensräume der Vögel trennen.