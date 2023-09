Komet Nishimura jetzt mit bloßem Auge sichtbar

Der grünliche Komet, der gerade an der Erde vorbei auf die Sonne zusteuert, wurde erst vor kurzem gefunden. Den Namen „Nishimura“ erhielt der Komet von seinem Entdecker: Der japanischen Amateurastronom Hideo Nishimura entdeckte den Kometen in der Nacht vom 11. auf den 12. August 2023 auf seinen Fotografien.

Der Beinamen C/2023 P1 verrät weitere Details über den Kometen: Das „C“ steht für „non-periodic comet“. Der Komet kommt also zumindest in den nächsten 200 Jahren nicht wieder zurück - wenn er überhaupt zurückkehrt. Die Bezeichnung 2023/P gibt das Entdeckungsjahr und den groben Zeitraum an: „P“ heißt, dass der Komet in der ersten Hälfte des Augusts entdeckt wurde. Die „1“ bedeutet, dass es das erste derartige Objekt ist, das in diesem Zeitraum gefunden wurde.