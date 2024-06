per Mail teilen

Ein Team um die Tübinger Professorin Madelaine Böhme hat im Allgäu Knochen von dem bisher kleinsten bekannten Menschenaffen entdeckt. Gefunden wurde er an der gleichen Stelle wie "Udo" - eine Menschenaffe, der berühmt wurde, weil er die ersten Anpassungen an den aufrechten Gang gezeigt hat. Der Fund zeigt, dass es zu der Zeit von Udo eine größere Diversität an Menschenaffen gab, als bisher gedacht.