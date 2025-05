per Mail teilen

In Deutschland wird Ketamin immer häufiger bei der Therapie von Depressionen genutzt - obwohl das Mittel dafür nicht zugelassen ist. Ist das seriös? Journalist Yannic Hannebohn hat für die Podcast-Serie "Das Wissen" recherchiert.

Die Depression ist eine Volkskrankheit: In Deutschland hat sich die Verschreibung von Antidepressiva seit 1990 fast verachtfacht . Gleichzeitig warten Betroffene immer länger auf einen Therapieplatz - die Wartezeit beträgt im Durchschnitt fünf Monate .

Könnte der verstärkte Einsatz von Ketamin vielleicht Therapiezeiten verkürzen, mehr Menschen Zugang zu psychotherapeutischer Versorgung ermöglichen und somit das Gesundheitssystem entlasten?

Die neue vierteilige Podcast-Reihe “Dr. Ketamin" hat sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Journalist Yannic Hannebohn hat dafür mit Betroffenen, Ärzten und Experten gesprochen. Diese Fragen beantwortet er im Gespräch mit dem SWR:

Der Journalist Yannic Hannebohn hat für die Podcast-Reihe "Dr. Ketamin" mit Betroffenen, Ärzten und Experten über den Einsatz von Ketamin bei Depressionen gesprochen. SWR Marie Häfner

Jochen Steiner, SWR: Wie wirkt sich denn Ketamin eigentlich in seinem ursprünglichen Anwendungsbereich als Narkosemittel aus?

Yannic Hannebohn, Autor der Podcast-Reihe "Dr. Ketamin" für "Das Wissen": Ketamin wirkt vor allem über die Blockade von NMDA-Rezeptoren und setzt dadurch Glutamat frei. Das ist ein Wirkmechanismus, der vor allem das Bewusstsein ausschaltet, das Schmerzempfinden stark vermindert. Es betäubt quasi denjenigen, der es nimmt. Was aber auch interessant an Ketamin ist, dass Schutzreflexe wie zum Beispiel Husten oder Atmen erhalten bleiben.

Yannic Hannebohn: Für die Psychotherapie hat es diesen interessanten Effekt der Neuroplastizität - also das Gehirn wird flexibler. Neue Verknüpfungen lassen sich leichter bilden. Das ist natürlich wunderbar für allerlei Behandlungen in der Psychiatrie und eben auch in der Psychotherapie.

Diese erhöhte Neuroplastizität kann dann dazu führen, dass vor allem therapieresistente Fälle, also sehr schwer an Depressionen erkrankte Menschen, aus ihrem depressiven Loch geholt werden, um dann mit Psychotherapie weiter behandelt werden zu können. Ketamin soll sozusagen ein „Kickstart“ geben, damit man dann in der Psychotherapie weitermachen kann.

Als Partydroge wird Ketamin häufig als Pulver geschnupft. In der Kombination mit Psychotherapie wird es Betroffenen intravenös verabreicht - allerdings in weitaus geringerer Dosis. IMAGO Pond5 Images

SWR: Ursprünglich als Narkosemittel gedacht, wird Ketamin nun auch als Partydroge konsumiert. Wirkt es da genauso wie als Narkosemittel?

Yannic Hannebohn: Ketamin hat auch schon in leichten Dosen, wie es pharmazeutisch eingesetzt wird, eine leicht dissoziative Wirkung. Also man „schwebt“ dann, hat Halluzinationen. Man fühlt sich, als wäre man vom Körper losgelöst.

Wenn man das im Partykontext sieht, dann ist das meist ein Konsum in viel höheren, geradezu absurd hohen Dosen, um dann eben diese halluzinogenen Effekte noch weiter zu treiben

SWR: Was sind die gefährlichen Punkte, wenn Ketamin als Partydroge eingesetzt wird?

Yannic Hannebohn: Ketamin hat viele Nebenwirkungen. Die kurzfristigen Nebenwirkungen sind vor allem erhöhter Blutdruck, erhöhte Herzfrequenzen, die dann vor allem zu Herz-Kreislauf-Problemen führen können. Gerade Menschen, die einen hohen Blutdruck haben, sind nicht die idealen Kandidaten für Ketamin.

Im Partykontext sind das Dosen, die haben eigentlich mit dem Pharmazeutischen überhaupt nichts zu tun. Dennoch muss man auch schauen, auch wenn es in der Psychotherapie einsetzt wird, dass der Harntrakt nicht geschädigt wird. Das ist die sogenannte Ketaminblase. Da kommt es dann zu Inkontinenz oder im schlimmsten Fall zu einer Blasen-Operation.

Der Konsum von Ketamin kann die Blase schädigen - bis hin zur Inkontinenz. IMAGO Depositphotos

Yannic Hannebohn: Viele sagen auch, dass Ketamin abhängig machen kann. Das stimmt auch. Allerdings ist das Abhängigkeitsrisiko relativ gering. Da gibt es eine Review-Studie aus dem Jahr 2024 . Diese hat 16 Studien ausgewertet und kam zum Punkt, dass eigentlich nur bei vier von 2.174 Patienten eine Abhängigkeit nachvollziehbar war.

Der Friends-Star Matthew Perry starb mit Ketamin im Blut. Das hochdosierte Betäubungsmittel hat ihn Berichten zufolge bewusstlos gemacht, sodass der Schauspieler in seinem Whirlpool ertrank. IMAGO ZUMA Press

SWR: Wie gut ist die Wirkung von Ketamin in der Psychotherapie erforscht?

Yannic Hannebohn: Die Wirkung von Ketamin ist erforscht. Es ist zugelassen – als Narkosemittel. Dass es antidepressiv wirkt, ist auch erforscht. Jetzt zu dieser Kombination mit Psychotherapie gibt es bisher noch keine richtigen Studien.

Die werden jetzt aber gerade nachgelegt, und zwar an der Uniklinik in Jena. Dort läuft gerade, die weltweit erste klinische Studie zur Kombinationstherapie bei therapieresistenten Depressionen. Und da waren wir auch für unsere Serie und haben uns das angesehen, haben mit dem Studienleiter gesprochen und auf diese Studie schauen gerade sehr viele Menschen.

Ketamin ist in Deutschland nicht für die Behandlung von Depressionen zugelassen. Weil es aber als Narkose- und Notfallschmerzmittel zugelassen ist, kann es "off-label" auch für andere Krankheiten eingesetzt werden.

Yannic Hannebohn: Dieser Off-Label-Einsatz ist dann vor allem ein Risiko zum einen für den Arzt. Oder meistens ist es dann so, dass der Patient das Risiko trägt, indem er eine Aufklärung unterschreibt und sagt: Ja, ich möchte das, ich bin schwer krank und ich probiere das jetzt als letztes Mittel.

SWR: Ketamin wird also oft als letzter Ausweg bei der Behandlung von schweren Depressionen verwendet - dann zusammen mit einer Psychotherapie. Gibt es denn da eigentlich auch Gegenstimmen?

Yannic Hannebohn: Ja sicherlich. Ketamin hat in der Gesellschaft ein Stigma, würde ich behaupten. Es wird mit Drogen assoziiert.

Aber viele Psychotherapeuten nutzen Ketamin heute schon in ihren Praxen. Es scheint wohl jetzt die Zeit zu sein, wo vielleicht auch die Skepsis umschlägt.