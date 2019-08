Aus der Rinde der Birke wurde schon in der Steinzeit Birkenpech hergestellt: Das eignet sich gut als Klebstoff für die Herstellung von Werkzeugen. Außerdem soll die Birkenrinde desinfizierende Inhaltsstoffe haben. Vielleicht haben also schon Steinzeitmenschen Kaugummis zur Zahnpflege genutzt.

Gefunden wurde der zerkaute Klumpen bereits Anfang der 90er bei Ausgrabungen an der schwedischen Westküste. Was man damals noch nicht wusste: Auf dem Kaugummi befand sich die älteste menschliche DNA, die man in Skandinavien je gefunden hat. Eine DNA-Analyse von so alten Proben, auch noch entnommen aus nicht-menschlichem Material wie einem Kaugummi – das war mit der Technik von damals gar nicht möglich. Aber zum Glück hatten die Archäologen auch das unscheinbare Kaugummi so gut aufbewahrt, dass man die Untersuchungen jetzt nachholen konnte.