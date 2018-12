„Dieser Geruch vom Schnee – das ist einfach unglaublich“ - erklärte Alexander Gerst nach seiner Landung in Kasachstan. Aber: Kann man Schnee wirklich riechen? Viele Menschen sind davon überzeugt – was sagt die Wissenschaft?

Chemisch ist die Sache klar: Schnee besteht aus Wasser, reines Wasser riecht nicht, also riecht Schnee auch nicht. Doch mit dieser lapidaren Aussage mag sich nicht jeder abfinden: Schnee ist schließlich auch weiß, obwohl Wasser durchsichtig ist. Also könnte es doch auch sein, dass er riecht. Riechen würde bedeuten, dass vom Schnee Geruchsmoleküle in unsere Nase dringen müssten – doch welche sollten das sein?