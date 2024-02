Künstliche Intelligenz gewinnt in der Krebsmedizin enorm an Bedeutung, vor allem in der Diagnostik der Gewebeveränderungen nimmt KI mittlerweile eine wichtige Stellung ein. Am Sonntag ist Weltkrebstag. Das nehmen wir zum Anlass, einen Überblick über dieses Thema zu geben. Aber wir wollen auch schauen, wo es hakt, wo es Probleme gibt.