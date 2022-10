70 Jahre Strichcode-Patent

Dank des Strichcodes können Bananen aus Costa Rica auf der ganzen Welt von der Scannerkasse erkannt werden. Erfunden haben den Strichcode zwei Amerikaner. Vor 70 Jahren, am 7. Oktober 1952, bekamen sie ihr Patent.

System mit weltweitem Erfolg

Auf die Idee mit dem Strichcode kamen die Amerikaner Bernard Silver und Norman Joseph Woodland, Ingenieure an der Universität in Philadelphia. Der Erste fragte sich, wie man das Kassieren an Supermarktkassen einfacher machen könnte. Der andere, Woodland, hatte als Soldat Morsen gelernt und überlegte sich ein Zahlensystem. Gemeinsam meldeten sie ihre Erfindung 1949 zum Patent an: Eine feste einmalige Zahlenkombination für jedes Produkt übertragen in einen Strichcode. 1952 erhielten sie das Patent.

Diese Strichcodes haben sich auf der ganzen Welt zur schnellen Waren- und Preiserfassung durchgesetzt. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/ imageBROKER I hkp

Striche haben gegenüber Punkten oder Zahlen den Vorteil, dass sie vom Scanner auch gelesen werden können, wenn sie nicht exakt vor dem Gerät positioniert werden. Doch erst 20 Jahre nach der Patentanmeldung war der erste geeignete Scanner serienreif und revolutionierte weltweit die Supermarktkassen:

Die langen Menschenschlangen an den Kassen der amerikanischen Supermärkte bewegen sich schneller. Der Grund: Diese Firma hat sich völlig auf das Zeitalter der Computer und der Elektronik um- und eingestellt.

In den siebziger Jahren kommt der Barcode nach Westdeutschland

Erst als in den USA bereits 750 Kaufhäuser und Supermärkte umgestellt hatten, schwappte die Technik über den großen Teich nach Westdeutschland. Die Firma IBM machte dem Augsburger Geschäftsmann Bert Daiberl ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte. Sie stellte ihm die Computer für umsonst ins Büro – zu Werbezwecken. Den passenden Sound zum Scanner verkaufte ihm IBM gleich mit. Heute piept es überall in deutschen Läden, weil der Augsburger Geschäftsmann Bert Daiberl es so entschied. IBM übernahm seinen Ton-Vorschlag für alle Scanner.

Am 1. Juli 1977 wird in Deutschland der erste Barcode über die Kasse gezogen. Erst mitte der achtziger Jahre etabliert sich die Technologie hierzulande flächendeckend. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/ KEYSTONE I STR

Revolution in der Warenwirtschaft

Viel wichtiger als schnelles Kassieren war beim Strichcode aber etwas anderes: die Waren-Logistik. Mit dem Scanner kam das Warenwirtschaftssystem. Das heißt, man konnte genau so viel Ware einkaufen, wie auch verkauft worden ist. Das sparte viel Geld und Lagerraum.

Strichcodes sind heute in der Wirtschaft allgegenwärtig: auf Paletten und Paketen, Containern und Kartons. Sie helfen beim Sortieren, Nachbestellen, bei Produktionsabläufen und Statistiken. Ohne den kleinen Zebrastreifen des Strichcodes läuft nichts in der Weltwirtschaft.

Der Strichcode erobert die Weltmärkte

Im Jahr 1976 einigten sich Händlerorganisationen und Länder in Europa auf den 13-stelligen EAN-Code – die „European Article Number“. Dabei war es ganz egal, ob Kapitalismus oder Planwirtschaft, denn auch Vertreter der Ostblock-Staaten saßen damals mit am Tisch. Bald übernahm auch der Rest der Welt das System.

Strichcodes sind heute die Weltsprache des Handels. Eine Flasche Wein aus Baden kann mit ihrem Etikett auch in Tokio ins Regal kommen und von der Scannerkasse erkannt werden. Und das wird wohl noch einige Zeit so bleiben.

Produkte mit Strichcode können auf der ganzen Welt mit dem gleichen Etikett verkauft werden. IMAGO IMAGO /fStop images

Wird der Funkcode den Barcode ersetzen?

Der Handel träumt von Funkcodes. Da könnte man einfach mit dem Einkaufswagen durch den Laden laufen und die Waren würden elektronisch mit einem sogenannten RFID-Chip an jeder Ware erfasst. Doch in der Praxis setzt sich das noch nicht durch. Sogar bei den neuen Systemen, bei denen die Kunde selbst kassiert, müssen sie zum Scanner greifen und ihn auf den Strichcode richten. Die Welt des Einkaufs, sie wurde und bleibt piepsig.