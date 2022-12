Das älteste Grammatikwerk der Welt enthält alle wichtigen Regeln der Sprache Sanskrit. Ein Student hat nun das Rätsel gelöst, wie diese Regeln korrekt kombiniert werden können.

Beim Yoga verwendet man ganz selbstverständlich Wörter wie „Om“, „Namaste“, „Mantra“ oder „Karma“. Diese Wörter stammen aus dem Sanskrit, einer altindischen Hochsprache. Sanskrit ist vor allem die Sprache des Hinduismus und der Brahmanen – der hinduistischen Priester.

Anfangs entwickelte sich Sanskrit vor allem mündlich. Erst im fünften Jahrhundert vor Christus wurden die Regeln des Sanskrits von dem Grammatiker Panini schriftlich festgehalten. Sein Werk namens Aṣhṭādhyāyī umfasst etwa 4.000 Regeln der Grammatik von Sanskrit. Ähnlich wie ein Algorithmus produzieren diese Regeln grammatikalisch richtige Wörter. Das ist gar nicht so leicht, denn Sanskrit hat acht verschiedene Fälle, während es zum Beispiel im Deutschen gerade einmal vier, im Englischen sogar nur drei gibt.

Das Wort "Yoga" bedeutet auf Sanskrit "Einheit" oder "Harmonie". Auch andere Wörter aus dem Yoga-Bereich haben ihren Ursprung in dieser Sprache. IMAGO -

Regelkonflikte geben Rätsel auf

Bisher bestand bei dem Regelwerk allerdings immer ein großes Problem: Bei manchen Wörtern können verschiedene Regeln angewandt werden und es ist nicht eindeutig, welche Regel priorisiert werden soll. Um solche Regelkonflikte zu lösen, beschrieb Panini eine sogenannte Metaregel. Allerdings konnten Forschende diese nie richtig interpretieren, was zu grammatikalischen Fehlern führte. Daher mussten viele komplizierte Ausnahmeregelungen entwickelt werden.

Die Lösung ist schlicht

Der indische Student Rishi Rajpopat von der Universität Cambridge in England konnte Paninis Metaregel jetzt aber endlich entschlüsseln. Seine Lösung ist vergleichsweise einfach und allgemein gültig. Anders als von Experten angenommen, spielt die Reihenfolge der Regeln innerhalb des Grammatikwerks keine Rolle. Stattdessen kommt es darauf an, ob eine Regel am Anfang oder am Ende eines Wortes angewandt werden muss. Laut Rajpopat wird bei einem Regelkonflikt die Regel für das Wortende bevorzugt.

Inschriften wie diese können dank Rishi Rajpopat nun korrekt übersetzt werden. IMAGO -

Des Rätsels Lösung eröffnet neue Möglichkeiten

Die neue Entdeckung eröffnet ungeahnt viele Möglichkeiten. Sehr alte wissenschaftliche und religiöse Schriften, aber auch Poesie und Literatur auf Sanskrit können jetzt korrekt übersetzt werden. Dadurch bietet sich ein noch besserer Einblick in die vielfältige Kultur Indiens und vor allem in ihre Vergangenheit.

Und es gibt noch andere Anwendungsbereiche: Das Grammatikwerk von Panini funktioniert jetzt nämlich perfekt wie eine Maschine. Nach einem festen Schema werden Wörter passend geformt. Dieses Prinzip ist vor allem für die Computerlinguistik interessant. So könnten auch Computer irgendwann die formale Logik von Paninis Werk erlernen.