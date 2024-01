Invasive Ameisen zwingen Löwen zur Änderung ihrer Jagdstrategie

Als invasive Art werden Tier- und Pflanzenarten bezeichnet, die sich in einer Region ansiedeln, in der sie nicht heimisch sind, und das Ökosystem durch ihre Ausbreitung stören.



Der Weltbiodiversitätsrat zähtl invasive Arten zu den fünf größten Ursachen für den Verlust der Artenvielfalt weltweit. Als berühmte Vertreter der invasiven Arten zählen hierzulande beispielsweise Waschbären und Ochsenfrösche.

Schuld an der Verbreitung invasiver Arten ist vor allem der Mensch. Durch den globalisierten Handel geraten bestimmte Tier- und Pflanzenarten an Orte, in die sie sonst nie kämen. Auch klimabedingte Veränderungen des Lebensraums zwingen manche Arten zur Umsiedlung.