Juckreiz bei Insektenstichen – Abhilfe per App mit Handystecker?

Die schlaflose Nacht wegen des konstanten bssssssss und am Morgen die roten, juckenden Stellen an Armen und Beinen. Oder der schmerzhafte Stich eines Insekts, der eventuell sogar eine allergische Reaktion auslösen kann. Wie unterscheiden, was dagegen tun und wie vorbeugen? Fragen an Martin Thiel aus unserer Umweltredaktion. mehr...