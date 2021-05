Zur Zeit erhalten größere Bevölkerungsteile wie zum Beispiel Erzieher*innen und Lehrer*innen nach einer Erstimpfung mit Astrazeneca die zweite Impfstoffdosis mit Biontech oder Moderna. Wie sicher ist dieses "Mix and Match" Verfahren?

Das "Mix and Match" Verfahren wurde von der Stiko seit 1. April für alle unter 60-Jährigen empfohlen, die ihre Erstimpfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff erhalten haben – obwohl es dazu kaum wissenschaftliche Daten gibt. Die Stiko-Empfehlung zur Kombinationsimpfung wurde nach Experten-Einschätzungen und Nutzen-Risiko-Abwägungen getroffen. Im Februar hat in Großbritannien die sogenannte Com-Cov Studie begonnen, die die Mischung von verschiedenen Impfstoffen während eines Impfzyklus untersucht. Auch in Deutschland laufen derzeit kleine Studien unter anderem in Ulm und Freiburg.

Britische Studie – Kombinationsimpfungen

Nun gibt es erste Daten zur Sicherheit des Mix and Match Verfahrens aus der britischen Studie. Sie wurden im Lancet veröffentlicht. Danach ist die Mischung der Impfstoffe kurzfristig betrachtet sehr sicher. Es gibt aber eindeutige Hinweise darauf, dass die Nebenwirkungen nach der zweiten Spritze mit einem anderen Impfstoff deutlich stärker sind, als wenn nur mit einem Impfstoff immunisiert wird.

Zwischen 60 und 80 Prozent der Mix and Match Geimpften meldeten nach der zweiten Spritze milde bis moderate Nebenwirkungen – zum Beispiel Kopfweh, Müdigkeit, Muskelschmerzen, leichtes Fieber und allgemeines Krankheitsgefühl. Das Gute daran – bei allen ließen diese Nebenwirkungen auch innerhalb weniger Tage nach und niemand musste deswegen ins Krankenhaus.

Zur Wirksamkeit gibt es noch keine Ergebnisse. Doch für die Mischung der Impfstoffe spricht die Hoffnung, dass sie die Prime-Boost-Immunisierung mit heterologen Impfstoffen und die Breite der Immunantworten sogar erhöhen. An der Kombination von unterschiedlichen Impfstoffplattformen mit dem Ziel die Immunantwort noch zu steigern, wird bereits seit den 90er Jahren geforscht. Man nennt es heterologes Prime-Boosting.

Heterologe Vektorimpfstoffe könnten wirksamer sein

Gerade bei Vektorimpfstoffen kann sich die Wirksamkeit erhöhen, wenn zwei Einzeldosen verschiedener Vektorimpfstoffe gegeben werden. So funktioniert zum Beispiel der Corona-Impfstoff Sputnik V, er besteht aus zwei verschiedenen Vektoren. Diese Kombination soll dem altbekannten Problem von Vektorimpfstoffen entgegenwirken, dass der Körper nicht nur eine Immunität gegen das Zielgen, sondern auch gegen den Vektor selbst entwickelt.

Und auch in der Ebola- und HIV-Forschung zeigten Studien, dass die Immunantworten bei heterologen – also gemischten –Kombination von Impfstoffen besser waren, als wenn die beiden Impfungen mit einem Impfstoff gegeben wurden.

Vorteile durch den Mix von mRNA- und DNA-Impfstoffen?

Auch die Mischung von Vektorimpfstoff wie Astrazeneca und mRNA Impfstoff wie Biontech und Moderna könnte die Immunantwort unseres Körpers verstärken. Hintergrund ist, dass eine robuste Immunantwort des Körpers sich auf mehrere Säulen stützt. Da sind einmal die virusneutralisierenden Antikörper, aber dazu kommen auch die T-Helfer-Zellen, die die Antikörperproduktion steigern und als drittes zytotoxische T-Zellen, die infizierte Zellen abtöten.

Denn Vektorimpfstoffe wie Astrazeneca aktivieren stärker T-Zellen, die mRNA-Impfstoffe von Moderna und Biontech rufen vor allem eine starke Antikörperantwort hervor. Die Kombi aus beiden könnte daher große Vorteile bringen. Studien an Mäusen stützen diese Theorie. Ende Januar berichteten Forscherinnen, in einer noch nicht von Experten geprüften Veröffentlichung, dass eine Kombination aus einem mRNA-Impfstoff und dem Astrazeneca-Impfstoff eine stärkere Immunantwort in Mäusen verursacht hat als jeder Impfstoff alleine.

Und es gibt Hinweise darauf, dass auch bei Menschen eine Kombination von Impfstoffen zu höherer Wirksamkeit führt. So ist die Immunantwort von Menschen besonders hoch, wenn sie bereits Covid-19 hatten und dann noch eine Impfung mit Biontech oder Moderna erhielten. Impfstoffexperte Leif-Eric Sanders von der Berliner Charité sagt, so eine Boosterwirkung erwarte man auch bei Menschen, die Astrazeneca als Erstimpfung und einen mRNA Impfstoff als zweite Spritze bekommen.