Kommt die Covid-19-Impfpflicht für bestimmte Berufe?

Der Deutsche Ethikrat empfiehlt eine berufsbezogene Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich einzuführen. Auch eine große Mehrheit der Deutschen spricht sich dafür aus.

Gerade die Berufsgruppen im Gesundheits- und Pflegebereich tragen eine besondere Verantwortung dafür, den ihnen anvertrauten Menschen nicht zu schaden. Deshalb empfiehlt der Ethikrat der Bundesregierung, "unverzüglich" eine gesetzliche Regelung zur berufsbezogenen Impfpflicht zu prüfen und auch deren rasche Umsetzung in die Wege zu leiten.

Für wen die Impfpflicht gelten soll

Gelten soll die Impfpflicht dabei für Beschäftigte, die schwer oder chronisch Kranke sowie hochbetagte Menschen beruflich versorgen, wie ärztliches und pflegendes Personal, aber auch Mitarbeitende des Sozialdienstes, der Alltagsbegleitung oder der Hauswirtschaft. Und auch für Personal in Kindergärten und Grundschulen, solange Kinder sich nicht impfen lassen können.

Was ist, wenn viele Pflegekräfte dann aussteigen?

Die Sorge, dass durch eine Impfpflicht viele Beschäftigten aus diesen Berufen aussteigen könnten, sei aber nicht so hoch zu gewichten wie die Schutzpflichten gegenüber Menschen aus Hochrisikogruppen – so der Ethikrat.

Mehrheit stimmt für die Impfpflicht für bestimmte Berufe

Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov befürwortet eine große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie Pflegekräfte oder Krankenhauspersonal. Damit hat sich die Stimmung seit Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland vor knapp einem Jahr gedreht.

Es gibt Forderungen nach einer Impfpflicht für alle Berufe, die Kontakt zu gefährdeten Personengruppen haben. Dennoch sollte auch geimpftes Pflegepersonal regelmäßig getestet werden. imago images imago images/photothek

Leopoldina fordert Impfpflicht auch für Multiplikatoren

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina fordert ebenfalls eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Sie dehnt den Kreis allerdings auf Multiplikatoren aus. Zu diesen Gruppen könne man Pflegepersonal, Lehrer und andere Berufsgruppen mit viel Kontakt zu anderen Menschen zählen, teilte die Leopoldina mit.

Diakonie will vorübergehende Impfpflicht

Diakonie-Präsident Ulrich Lilie sagt, für besonders gefährdete Menschen sei ein Zögern von Politik und Behörden lebensgefährlich. Daher fordert er: „Alle Beschäftigten, die in Gesundheits- oder Pflegeeinrichtungen Kontakt mit Patientinnen und Patienten haben, müssen geimpft sein. Der Gesetzgeber sollte diese begrenzte Impfpflicht für den Ausnahmefall der Pandemie jetzt zur Regel machen."

Die Aufforderung, sich impfen zu lassen, scheint nicht alle Menschen zu erreichen. imago images imago images/Future Image

Ärzte fordern Impfpflicht für die eigene Berufsgruppe und andere

Der Marburger Bund hat eine Pflicht zur Impfung gegen Covid-19 für Pfleger, Ärzte und einige andere Berufsgruppen gefordert. In dem Beschluss heißt es: "Die Pflicht zur Schutzimpfung gegen das Coronavirus soll für Personen gelten, die in medizinischen Einrichtungen, Alten- und Pflegeheimen sowie Schulen und Kindertagesstätten tätig sind".

Die Ärzte sehen dringenden Handlungsbedarf, da die Infektionszahlen gerade auch bei Kindern rasant steigen und es zunehmend zu Impfdurchbrüchen bei älteren Menschen kommt, während die Impfquoten der Beschäftigten in diesen Bereichen offenbar noch viel zu niedrig ist.

Die Leopoldina fordert eine Covid-19-Impfpflicht auch für Lehrkräfte. imago images Imago / Political-Moments

Impfpflicht soll auch Obdachlose und Geflüchtete schützen

Der Marburger Bund fordert weiter auch eine Impfpflicht für Menschen, die in Obdachlosenunterkünften sowie Einrichtungen für Asylbewerber und Geflüchtete arbeiten. Denn es sollte zum Berufsethos jeder Pflegekraft gehören, die ihm anvertrauten Menschen vor Gefahren zu schützen.

Was eine Impfpflicht für bestimmte Berufe erschwert

Eine Impfung ist ein medizinischer Eingriff. Und eine Impfpflicht bedeutet einen Eingriff in die individuelle Entscheidungsfreiheit und in die körperliche Unversehrtheit. So ein Eingriff muss aus verfassungsrechtlicher Sicht verhältnismäßig sein.

Vor dem Bundesverfassungsgericht sind mehrere Klagen angängig, die sich gegen die Masern-Impfpflicht für Kinder wenden. Allerdings ist der Vergleich mit einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen gegen Covid-19 nur bedingt vergleichbar.

Derzeit wird eine Covid-19 Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen auch in Deutschland diskutiert. imago images imago images/Future Image

Wer haftet bei einem Impfschaden?

Die Haftungsfrage bei einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ist schwierig. Bisher gilt: Bei bekannten Risiken, richtiger Aufklärung und einer Einwilligung gibt es auch bei gravierenden Schäden keinen Anspruch gegen Arzt oder Hersteller. Doch bei einer Impfpflicht wird die Einwilligung ja nicht mehr erfragt.

Staat muss bei Impfschaden zahlen

Aber: Geimpfte Personen sind nach einem "Impfschaden" trotzdem nicht schutzlos. Denn sie können einen Anspruch direkt gegenüber dem Staat haben (§ 60 Infektionsschutzgesetz). Der Staat zahlt dann Heil- und Krankenbehandlungen und womöglich auch eine Rente. Das nennt man auch einen "Aufopferungsanspruch".

Der Gedanke dahinter: Die Menschen impfen sich nicht allein zum eigenen Schutz, sondern auch im Interesse des Staates und zum Schutze anderer. Deshalb sollen sie versorgt sein, wenn ihnen dabei etwas passiert.

Mit einer Impfung schützt man sich nicht nur selbst, sondern auch seine Mitmenschen. imago images imago

Die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen gibt es bereits in anderen Ländern

In vielen europäischen Ländern ist die Impfpflicht für Berufe mit Kontakt zu besonders gefährdeten Gruppen bereits eingeführt.

In England ist gerade die Frist für Pflegekräfte verstrichen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Den ungeimpften Beschäftigten in Heimen droht nun der Verlust ihres Arbeitsplatzes. 3,5 Prozent der Beschäftigten haben bereits wegen der Impfpflicht gekündigt.

In Frankreich müssen sich Angestellte in Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie Arbeitskräfte mit Kontakt zu Risikopatienten impfen lassen. Auch die Feuerwehr ist von der Impfpflicht betroffen.

In Frankreich kam es im Zuge der Corona-Maßnahmen zu zahlreichen Protesten. imago images imago images/Le Pictorium

In Griechenland sind 20.000 Beschäftigte in Gesundheit und Pflege betroffen. Medienberichten zufolge lehnen noch etwa 6.000 davon eine Impfung ab und sind deshalb freigestellt.

In Italien gilt die Impfpflicht für Personal im Gesundheitsbereich bereits seit April. Nur wer nachweisen kann, dass eine Impfung die eigene Gesundheit gefährdet, kann sich davon befreien lassen.

Lettland beschränkt die Impfpflicht nicht nur auf den Gesundheitsbereich. Ab 15. Dezember müssen auch Beschäftigte von sozialen und pädagogischen Einrichtungen ein Impfzertifikat vorweisen.