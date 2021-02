Auf der Weltraumstation ISS hat das Tierbeobachtungssystem "Icarus" seine Arbeit aufgenommen. Das Projekt von Konstanzer Forschern wird zunächst das Zugverhalten von Amseln und Drosseln untersuchen.

ICARUS steht für "International Cooperation For Animal Research Using Space". Ziel ist es, die Wanderbewegungen von Tieren erdumspannend beobachten zu können - vom Weltall aus.

Martin Wikelski, Direktor des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Radolfzell plant, künftig Zehntausende von Tieren auf der ganzen Welt mit Minisendern auszustatten. Nicht nur Vögel sollen diese Sender tragen, auch Fische oder Meeressäuger – und hoffentlich in wenigen Jahren sogar Heuschrecken und Schmetterlinge.

Tierbewegungen zur Vorhersage von Vulkanausbrüchen

Die Wanderungsbewegungen von Tieren sind Wikelskis Lebensthema. Er ist schon Fledermäusen in Mexiko hinterhergeflogen, hat Streifengänse im Himalaya beobachtet und Ziegen am Ätna, um zu sehen, ob ihre Bewegungen Hinweise geben auf bevorstehende Vulkanausbrüche. Icarus soll künftig solche Tierbewegungen weltweit vom All aus beobachten.

Superleichte Sender

Der ICARUS-Sender wiegt nur rund 5 Gramm und ist damit auch für kleine Tiere geeignet. Seit 2011 wurde an der Technik und dem Design gebastelt.

"Die Amseln kriegen den Sender wie eine Hose angezogen. Der Sender sitzt dann über dem Rücken, über den Beinen, und die zwei Gummischlaufen gehen quasi innen an den Schenkeln hoch." Jesko Partecke, Ornithologe



Die Sender werden mit Solarenergie betrieben. Sie funken ihre Signale bis in 400 Kilometer Höhe, wo sie von der neu installierten Antenne der ISS empfangen werden.

Amsel mit Icarus-Sender picture-alliance / Reportdienste Foto: Max Cine/MPI für Ornithologie/MaxCine/dpa

Erstes Projekt: die Amseln

Eines der ICARUS-Projekte dreht sich beispielsweise um die Beobachtung von Amseln. Die Idee: Es gibt Amseln, die im Winter wegziehen. Andere dagegen - wie die spanische Amsel – bleiben das ganze Jahr an ihrem Standort. Nun wollen die Radolfzeller Ornithologen spanische Amseln mit ICARUS-Sendern ausstatten und in einem anderen Land aussetzen.

Die große Frage: Ändert die sesshafte Amsel ihr Verhalten, wenn sie in Regionen gebracht wird, in denen alle Amseln weiterziehen? Passt sie sich also an? Oder bleibt sie auch hier ihrem Standort treu - was für einen starken genetischen Einfluss auf das Zugverhalten sprechen würde. Umgekehrt wollen die Ornithologen testen, ob eigentlich ziehende Amseln sesshaft werden, wenn man sie schon früher ins Winterquartier bringt.

Einmal ISS und zurück - die lange Reise der Daten

Am 13. Februar 2018 hat eine Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur die ICARUS-Antenne zur ISS gebracht. Bei einem Außeneinsatz unter Kommando von Alexander Gerst wurde die Spezialantenne im August 2018 montiert.

So funktioniert die Tierbeobachtung aus dem All

Zunächst ermittelt der kleine Sender-Rucksack auf den Tieren die GPS-Koordinaten des Tieres auf der Erde und speichert sie. Sobald die ISS sich auf ihrer Umlaufbahn wieder über den Tieren befindet, wird der Sender aktiviert und schickt die GPS- und Bewegungsdaten der Tiere zur ISS. Von dort werden die Daten auf die Erde geschickt und in einer eigens dafür vorgesehenen Datenbank für Tierbewegungen gespeichert.

So empfängt "Icarus" die Signale der Tiere im All und leitet sie weiter SWR

Tüftler wollen Sender so stark verkleinern, dass sie auch auf Bienen passen

Obwohl die Tüftler schon Jahre daran arbeiten, ist die Miniaturisierung der ICARUS-Senders immer noch eine große Herausforderung. Die Technik, um Daten 400 Kilometer weit zur ISS zu schicken, der solarbetriebene Akku – all das braucht Platz. Die Forscher planen den Sender trotzdem noch weiter zu verkleinern, sodass er auch auf kleinere Vögel und sogar Bienen passen kann.

In Zukunft können Tiere überall auf der Welt geortet werden

Das Projekt ICARUS macht Tierüberwachung möglich, wie sie mit der bisherigen Technik über das Mobilfunknetz nicht funktionieren konnte. Unangenehme Überraschungen, wie sie etwa ein russisches Forschungsteam im Hernst 2019 mit einem Steppenadler erlebte, könnten Ornithologen damit künftig erspart bleiben. Der Vogel verfügte über einen Sender, der seine Daten per Mobilfunknetz an die Forscher übermittelte. Das Steppenadler-Weibchen flog jedoch unerwarteterweise für mehrere Wochen in den Iran. Die Roaminggebühren führten das ambitionierte Forschungsprojekt in den finanziellen Ruin.