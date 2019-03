Es ist eine Art, die normalerweise oder bisher hier nicht vorgekommen ist, eine sogenannte Jagdzecke. Das heißt, sie läuft hinter uns her, beziehungsweise auf uns zu. Sie sitzt also nicht wie der Holzbock bequem auf einem Grashalm, sondern sie nimmt uns visuell mit ihren Augen wahr. Die bevorzugten Wirte dieser Hyalomma-Zecken sind Pferde, Rinder und große Tiere. Und auch wir gehören leider dazu.

Hyalomma-Zecken sind eigentlich in Südeuropa, Asien und Afrika verbreitet. Jetzt breiten sie sich dank des für sie günstigen Klimas auch zunehmend in Deutschland aus.

Wir wissen aus den ursprünglichen Herkunftsländern, dass die Hyalomma-Zecken zum Beispiel Viren übertragen können, die das Krim-Kongo-Fieber hervorrufen. In den in Deutschland gefundenen Hyalomma-Zecken ist dieses Virus noch nicht aufgetreten. Doch wir haben in der Hälfte der eingeschickten Zecken ein Bakterium gefunden, welches einer der Erreger des tropischen Fleckfiebers ist. Inwieweit diese Zecken das dann auch tatsächlich hier in Deutschland übertragen, wissen wir nicht.