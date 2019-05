Die entscheidende Idee dabei: wenn tatsächlich die Gene eine Rolle spielen bei der Hundehaltung, muss es bei eineiigen Zwillingen deutlich mehr Übereinstimmungen geben als bei zweieiigen. Und genau das ist bei der Auswertung der Daten herausgekommen. Alle Zwillingspaare waren in der Kindheit jeweils denselben Einflüssen ausgesetzt, das konnte also keine Schlüsselrolle spielen.

Wenn die Ergebnisse stimmen, könnten sie andere Forschungen in ganz neuem Licht erscheinen lassen: Die robuste Gesundheit von Hundehaltern kommt vielleicht gar nicht vom Gassigehen bei Wind und Wetter, sondern von besseren Erbanlagen. Weniger Asthma, weniger Herzinfarkte, längeres Überleben – könnte das statt am Vierbeiner im Haushalt eventuell auch an genetischen Eigenschaften der Besitzer liegen?

So spannend die schwedischen Daten auch klingen – statistisch hat die Studie eine gewaltige Schwäche: in jedem Haushalt meldet nur eine einzige Person den Familienhund an – das scheinen häufiger Frauen zu tun als Männer. Das erklärt vermutlich irritierende Geschlechterunterschiede in der Studie.