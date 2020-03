per Mail teilen

In Großbritannien sollen Hunde dafür trainiert werden, Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus zu erschnüffeln. Die Tiere könnten dann analog zu anderen Tests eingesetzt werden.

Corona-Spürhunde In Großbritannien sollen Hunde dafür trainiert werden, Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus zu erschnüffeln. Die Tiere könnten dann analog zu den Tests eingesetzt werden. Doch wie wahrscheinlich ist das? Audio herunterladen (1,5 MB | 1:39 min )

Die britische Organisation Medical Detection Dogs will gemeinsam mit Wissenschaftlern Hunde innerhalb von sechs Wochen auf den Geruch von Corona-Infizierten trainieren. Die Hoffnung ist, die Spürnasen später zur Diagnose von an Covid-19 Erkrankten einzusetzen. Zur Zeit würden Methoden geprüft, wie der von Corona-Patienten ausgehende Geruch eingefangen werden könne, um ihn den Hundenasen zu präsentieren - so die Organisation.

Hunde können eine Lungenentzündung erschnüffeln

Grundsätzlich scheint es möglich, eine Lungenerkrankung – und das ist es ja was der neuartige Coronavirus auslöst, durch Assistenzhunde erschnüffeln zu lassen.

Christin Hutterer vom Deutschen Assistenz-Hunde-Zentrum ist sicher, dass Hunde darauf trainiert werden können. Denn sie können ja zum Beispiel die veränderte Sauerstoffzusammensetzung des Blutes in der Atemluft erschnüffeln und so verschiedene andere Krankheiten ziemlich gut erkennen.

Hunde können den Geruch von manchen Krankheiten wie Diabetes oder Krebs erschnüffeln. Imago imago images / fStop Images

Doch die Hunde können bislang nicht den Unterschied zwischen einer vom Coronavirus verursachten Lungenentzündung und einer durch andere Umstände verursachte Lungenentzündung erkennen. Derzeit kann man aber davon ausgehen, dass es sich bei den meisten schwereren Verläufen von Lungenentzündungen um Covid-19 handelt. Christin Hutterer vom Deutschen Assistenz-Hunde-Zentrum

Corona-Spürhunde als Alternative zu Corona-Tests

Spannend wäre es natürlich, wenn Hunde so trainiert werden könnten, dass sie den Beginn der Corona-Infektion erschnüffeln, bevor ernsthafte Symptome auftreten. Katharina Küsters, Sachverständige für Assistenzhunde, ist da vorsichtig positiv. Bisher erschnüffelten Assistenzhunde vor allem Krankheiten, die durch Bakterien oder Krebszellen hervorgerufen werden.

Deren Ausscheidungen können Hunde offensichtlich sehr früh wahrnehmen. Eine Viruskrankheit ist bis heute noch nicht im Schnüffelkatalog enthalten. Katharina Küsters, Sachverständige für Assistenzhunde

Voraussetzung: Der Corona-Geruch von Infizierten

Wenn man es nun aber schafft, einen speziellen Geruch oder auch nur Geruchsbestandteile von corona-infizierten Menschen isolieren zu können, dann könnten auch die Hunde darauf trainiert werden, meint die Sachverständige Küsters.

Rettungshunde sind die wahren Spürnasen unter den Vierbeinern. Sie werden darauf trainiert Sprengstoff, Drogen oder auch vermisste Menschen zu erschnüffeln. Manche von ihnen können auch Krankheiten am Geruch erkennen. Imago imago images / KS-Images.de

Eine Trainingszeit von 6 Wochen, wie die Briten sie angeben, hält Katharina Küsters aber für ziemlich sportlich. Ein Assistenzhund mit Schnüffelvorbildung, der bereits gelernt hat, andere Gerüche im Atem von Menschen zu ignorieren, bräuchte wenigstens 10 bis 12 Wochen, bis er einen neuen Geruch erkennt.