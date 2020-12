Gegen das neue Coronavirus wurden in Rekordzeit gleich mehrere vielversprechende Impfstoffe entwickelt. Warum gibt es gegen HIV auch nach mehr als 40 Jahren noch keinen?

Etwa 40 Millionen Menschen sind weltweit HIV-positiv. Unbehandelt bedeutet das für sie eine lebensbedrohliche Infektionen oder Krebs. Die Todesfälle in Zusammenhang mit HIV und AIDS sinken jedoch kontinuierlich, denn etwa zwei Drittel der infizierten Menschen nehmen inzwischen Medikamente.

Oberfläche des HI-Virus anders aufgebaut als Coronavirus

Die Oberfläche des HI-Virus ist ganz anders aufgebaut als die Oberfläche des neuen Coronavirus: Es gibt weniger “Andockstellen” für Antikörper. Dazu kommt beim HI-Virus noch eine sehr hohe Mutationsrate, was dazu führt, dass diese Andockstellen sich auch noch ständig verändern.

Wenn man es also doch mal schafft, Antikörper gegen das HI-Virus zu bilden, kann es sein, dass die Antikörper das Virus morgen gar nicht mehr erkennen.

Bei einer erfolgreichen HIV-Therapie kann das Virus im Blut nicht mehr nachgewiesen werden. Imago imago

AIDS- und HIV - das Wichtigste in Kürze Wer Aids hat, leidet unter einem Immundefekt. Die Ursache dafür ist eine Infektion mit dem HI-Virus – kurz HIV. Die Viren dringen im Körper in die T-Helferzellen ein, eine Untergruppe weißer Blutkörperchen. Diese werden dadurch beschädigt oder komplett zerstört. Je weniger T-Helferzellen wir haben, desto schlechter funktioniert unser Immunsystem. Menschen mit HIV werden (unbehandelt) deshalb häufig krank. Eine Aids-Diagnose gibt es, wenn sogenannte AIDS-definierende Erkrankungen auftreten. Dazu gehören zum Beispiel Tuberkulose, Gehirnentzündungen und Tumore. Unbehandelt endet Aids meist tödlich. Heilbar ist HIV zwar nach wie vor nicht – aber behandelbar. Zum Beispiel mit Medikamenten, die verhindern, dass sich die HI-Viren immer weiter ausbreiten. So können HIV-positive Menschen oft gut leben und sie sind nicht ansteckend. Allerdings sind regelmäßige Arztbesuche nötig, damit die Medikamente richtig eingestellt sind. Denn ihre Wirkung kann nachlassen oder es können sich Unverträglichkeiten entwickeln. Übertragen wird das HI-Virus durch Körperflüssigkeiten – also zum Beispiel über Bluttransfusionen und ungeschützten Anal- und Vaginalverkehr. Die HIV-Konzentrationen in Tränen, Schweiß und Speichel reichen für eine Ansteckung nicht aus. Es gibt auch Medikamente, die gesunde Menschen vor einer Infektion schützen: Nach einem Risikokontakt verhindert die sogenannte Post-Expositionsprophylaxe, dass HIV ausbricht. Die Prä-Expositionsprophylaxe, kurz PrEP wird vorsorglich eingenommen. Gesunde Sexualpartnerinnen und -partner von möglicherweise ansteckenden Menschen können sich so schützen. Eine Sicherheit auch vor anderen sexuell übertragbaren Krankheiten, bietet aber nur das Kondom.

Wirksamkeit von AIDS-Impfstoff schwer nachweisbar

Dann gibt es noch ein ganz unwissenschaftliches und eher organisatorisches Problem: Für die Wirksamkeitsstudien von Impfstoffen müssen sich Menschen mit dem Virus infizieren. Das haben wir bei Corona gesehen: Es gibt in der Studie die Impf-Gruppe und die Plazebo-Gruppe. Im besten Fall haben wir in der Plazebo-Gruppe viele Infektionen und in der Impf-Gruppe wenige bis keine – dann kann die Wirksamkeit berechnet werden.

HIV verbreitet sich jetzt aber sehr viel langsamer. Das bedeutet: Bis ich "genug" Infektionen habe, dauert es sehr viel länger. Deswegen werden in diesen Studien hauptsächlich Leute rekrutiert, die ein erhöhtes Infektionsrisiko haben.

Gegen HIV bzw. Aids gibt es bislang keinen Impfstoff. Um herauszufinden, ob ein eventueller Impfstoff wirksam ist, müssten sich Menschen für die Studien mit dem Virus infizieren. Imago imago

Das bringt aber auch wieder moralische Probleme mit sich, denn niemand will, dass sich irgendjemand mit HIV infiziert. Und wenn ich diese Leute schon mal an der Angel habe, dann kläre ich sie auch am besten noch auf, wie sie sich am besten schützen können, was dann aber wieder meine Ergebnisse verzögert.

Wie ist denn der Stand der Forschung bezüglich eines Impfstoffs und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es noch?

Ein HIV-Impfstoff ist noch Zukunftsmusik, aber nicht mehr so weit entfernt, wie noch vor 10 oder 20 Jahren. An der Uniklinik Bonn gibt es unter Leitung von Hendrick Streeck zum Beispiel einen vielversprechenden Ansatz. In Affenversuchen zeigte der Impfstoff schon eine 90%ige Wirksamkeit – da muss sich zeigen, inwieweit dieser Impfstoff auch bei Menschen wirkt.

Der Mediziner Hendrick Streeck ist Leiter der Uniklinik Bonn und beschäftigt sich seit Jahren mit dem HI-Virus. Imago imago

Prä-Expositions-Therapie senkt Ansteckungsrisiko

Seit einigen Jahren gibt des die PREP, die sogenannte Prä-Expositions-Therapie. Diese Therapie hat einen ähnlichen Effekt wie eine Impfung, allerdings nicht dauerhaft. Das kann man nehmen, wenn man weiß, man ist einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt und ist dann eine Zeitlang geschützt – also zum Beispiel bevor man mit einer HIV-positiven Person schläft. Das senkt das Ansteckungsrisiko deutlich.

Bedauerlicherweise führt das aber auch dazu, dass seit Einführung der PREP andere Geschlechtskrankheiten wieder häufiger sind, weil die Menschen deswegen auf Kondome verzichten, was nicht ganz Sinn der Sache ist.

Viele Patienten, die eine Prä-Expositionsprophylaxe gegen HIV (PrEP) beginnen, haben oft andere Geschlechtskrankheiten wie Tripper oder Syphilis. Imago imago

Wirksame Medikamente gegen AIDS

Vorhandene HIV-Medikamente funktionieren in der Regel sehr gut. Bei vielen sogar so gut, dass so wenige Viren im Körper sind, dass ein AIDS-Test negativ anzeigen würde – unter der Nachweisgrenze sagt man. Das heißt aber leider nicht, dass es ganz weg ist. Wer also bereits infiziert ist, von seiner Infektion weiß und in Behandlung ist, hat gute Aussichten auf ein langes Leben.