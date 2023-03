Ist der Hirntod der wirkliche Tod des Menschen?

Prof. Dr. Manfred Spitzer antwortet auf die Hörerfrage

Ich glaube, dass ich hier für die Allgemeinheit der meisten Wissenschaftler spreche wenn ich sage, es macht ganz viel Sinn zu sagen, dass der Tod des Menschen an dessen Gehirntod geknüpft wird. Denn Ihr Gehirn ist ihre Personalität, also das, was Sie ausmacht, ist Ihr Gehirn. Stellen Sie sich vor: Ihr Gehirn wird transplantiert. Dann sind Sie, wenn Sie ein neues Gehirn eingebaut bekommen, nicht mehr Sie. Ihr Herz ist noch da und Ihre Nieren und der ganze Körper ist noch da. Aber Sie sind es trotzdem nicht mehr. Denn Ihre Existenz hängt letztlich an Ihrem Gehirn. Und das ist im Grunde genommen schon lange sehr klar und deswegen macht man das auch daran fest. ...