Zehn Minuten - Hessens harte Hilfsfrist

Hessen ist das Flächen-Bundesland mit der strengsten Rettungs- bzw. Hilfsfrist. Innerhalb von zehn Minuten muss ein Rettungswagen am Unfallort sein – und das in neun von zehn Fällen. Ein sehr gutes und sehr ambitioniertes Ziel, das seit seiner Einführung noch nie komplett erreicht wurde.

Geht in einer der über 20 hessischen Leitstellen ein Notruf ein, tickt automatisch nach dem Auflegen eine Uhr. Es ist die Uhr, die die Zeit von der Alarmierung der Rettungsdienste bis zum Eintreffen der Rettungswagen am Unfallort misst. Diese Zeit ist die sogenannte Hilfs- bzw. Rettungsfrist. Seit 1993 dürfen laut „Hessischem Rettungsdienstgesetz“ nur zehn Minuten verstreichen von der Alarmierung bis zum Eintreffen – und das in 90 Prozent der Fälle. Damit hat Hessen bundesweit eine der härtesten und ambitioniertesten Vorgaben. In Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg sind es in der Regel 15 Minuten, in Thüringen sogar bis zu 17 Minuten.

Hessen als Vorreiter im Rettungswesen

Hessen steht im Vergleich mit anderen Bundesländern deshalb relativ gut da, weil das Land seit gut zwei Jahren zwei technische Neuerungen im Rettungswesen eingeführt hat. Da ist zum einen das sogenannte IVENA-System, was für "Interdisziplinärer Versorgungsnachweis" steht. Damit sieht das Team im Rettungswagen auf einem Bildschirm, welche Klinik in der unmittelbaren Umgebung des Unfallortes freie Kapazitäten für den akuten Notfall hat. So wird der Patient direkt ins richtige Krankenhaus gefahren und nicht einfach ins nächstgelegene, von wo aus er im Zweifelsfalle wieder verlegt werden müsste.

Zum anderen können die Disponenten in den Leitstellen auf ihren Computerbildschirmen die Rettungswagen quasi live verfolgen. Das

sieht aus wie bei einem Computerspiel, in dem kleine schwarze und rote Punkte auf Landkarten hin- und her flitzen. So kann der Disponent auf einen Blick erkennen, welcher freie Rettungswagen am nächsten an der Unfallstelle ist und kann dieses Team alarmieren.

Technische Neuerungen verbessern die Rettungsfrist

Diese beiden Neuerungen haben unter anderem einem Landkreis in Hessen vom Sorgenkind zur Vorzeigeregion verholfen: dem Vogelsbergkreis. Dünn besiedelt und sehr ländlich geprägt dümpelte der Kreis 2013 bei der Hilfsfrist noch herum. Das heißt: in noch nicht einmal sieben Notfällen war der Rettungswagen innerhalb von zehn Minuten da. Das hat sich in den vergangenen Jahren stark verbessert: 2016 erfüllt der Kreis nach eigenen Angaben die Frist in rund 84 Prozent der Fälle. Neben der Technik hat der Kreis mehr Personal freigestellt für den Rettungsdienst und hat von den Krankenkassen zusätzliche Wachen und Fahrzeuge finanziert bekommen.

Ein Problem, das alle teilen: die Einsatzzahlen steigen

So sehr sich in Hessen alle Rettungsdienst-Beteiligten auch anstrengen – mit einem Problem kämpfen nach Recherchen des Hessischen Rundfunks so gut wie alle Kreise und kreisfreien Städte in Hessen. Waren es hessenweit im Jahr 2013 noch gut eine Million Einsätze, hat sich die Anzahl der Einsätze 2016 auf rund 1,1 Millionen Einsätze gesteigert. Das entspricht einer Zunahme von knapp neun Prozent. Dieser Anstieg ist für die Rettungsdienste nur schwierig abzufedern - nach Angaben der Kreise fehlt es an qualifiziertem Personal und genügend Rettungswagen.

Mitverantwortlich dafür soll den meisten Kreisen und kreisfreien Städten zufolge unter anderem ein verändertes Patientenverhalten sein. Die Notrufnummer werde heute oft auch schon dann gewählt, wenn man früher noch zu einem niedergelassenen Arzt gegangen wäre. So antwortete beispielsweise ein Kreis auf die Anfrage des Hessischen Rundfunks:

"Die Patienten rufen den Rettungsdienst auch bei Bagatellverletzungen und sehen den Transport mit einem Rettungsmittel als selbstverständlich an."

Hilfsfrist ist nicht flächendeckend zu erfüllen

Und so scheint es nicht verwunderlich, dass seit der Einführung der harten Hilfsfrist in Hessen diese noch nie flächendeckend erfüllt wurde. Es mag auch daran liegen, dass die verantwortlichen Landkreise und kreisfreien Städte mit keinerlei Strafe rechnen müssen, wenn sie die Rettungsfrist nicht einhalten. Der zuständige Sozial- und Gesundheitsminister in Hessen Stephan Grüttner (CDU) betont zwar sehr gerne, dass in seinem Bundesland eine der ambitioniertesten Rettungsfristen in ganz Deutschland besteht.

"Das Hessische Rettungsdienstgesetz sieht eine Hilfsfrist von zehn Minuten vor. Dies ist die kürzeste Hilfsfrist aller Flächenländer.“

Und trotzdem. Selbst im Jahr 2016 kam zwar der Rettungswagen in gut 88 Prozent der Fälle innerhalb von zehn Minuten am Unfallort an. Verteilt auf die 25 Rettungsdienstbereiche sah es aber 2015 noch so aus, dass nur ein Drittel die strenge gesetzliche Vorgabe tatsächlich erfüllt. Das hat die Recherche des Hessischen Rundfunks ergeben. Und somit hat sich Hessen in punkto Rettungsdienst vor mehr als 30 Jahren ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt, an das es immer noch heranzukommen gilt (das nach über 30 Jahren immer noch nicht in ganz Hessen erreicht worden ist).