Planlose Hilfe: Sind Rettungsdienstpläne teilweise unwirksam?

In Rhein-Neckar, Stuttgart und Karlsruhe gibt es erhebliche formale Mängel bei der Planung



In den großen Rettungsdienstbereichen Stuttgart und Rhein-Neckar sind die Bereichspläne veraltet. Die aktuelle Planung basiert stattdessen auf von außen schwer nachvollziehbaren Einzelmaßnahmen oder nicht-genehmigten Beschlüssen. In Karlsruhe sind wichtige Leistungen für benachbarte Bereiche nicht eingearbeitet. Die Aufsichtsbehörden kennen die Defizite, sehen aber keine Notwendigkeit gegenzusteuern. Rettungsdienst sei eben kompliziert.

In Baden-Württemberg planen so genannte Bereichsausschüsse, wie der Rettungsdienst in einem Bereich (meist auf Landkreisebene) ausgestattet wird. Stimmberechtigt sind Vertreter von Krankenkassen und Rettungsdienst-Organisationen. Diese so genannte Selbstverwaltung beschließt die Anzahl der Wachen sowie der Rettungsfahrzeuge und wie viel Personal für den Betrieb nötig ist. Die Planung wird im Bereichsplan verbindlich niedergeschrieben. Rechtswirksam wird jeder Beschluss allerdings erst nach der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Dieses Verfahren wird nach SWR-Recherchen nicht überall eingehalten. Das ist nach Einschätzung von Experten rechtswidrig und führt dazu, dass die Rettungsdienst-Planung in diesen Bereichen eigentlich ungültig ist. Für die verantwortliche Selbstverwaltung aus Krankenkassen und Rettungsdienst-Organisationen hatte das bislang keine Konsequenzen.

Stuttgart, Rhein-Neckar, Karlsruhe - wer noch?

In den großen Rettungsdienstbereichen Stuttgart und Rhein-Neckar haben die Bereichsausschüsse offenbar seit Jahren zwar Beschlüsse gefasst, die die so genannte Vorhaltung der Rettungsmittel und die Planung des Rettungsdienstes damit defacto ändern. Diese Änderungen wurden aber nicht in einen Bereichsplan gefasst und genehmigt. Nach Einschätzung von Rechtsanwalt Andreas Staufer sind nicht genehmigte Beschlüsse der Bereichsausschüsse ungültig: "Bereichspläne, die nicht von der Aufsichtsbehörde genehmigt sind, sind nicht wirksam, da ist das baden-württembergische Rettungsdienstgesetz eindeutig. Auch jede Änderung (z.B. mehr Rettungswagen, eine Änderung der Vorhaltung etc.), die nicht genehmigt worden ist, ist rechtlich unwirksam." Der Fachanwalt für Medizinrecht ist ein ausgewiesener Experte für Rettungsdienstrecht in einer Münchner Kanzlei mit 30 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet. Seiner Einschätzung nach wären die Folgen nicht unerheblich: "Die Planung ist damit schlicht anfechtbar und ungültig."

Im Rettungsdienstbereich Karlsruhe hat die SWR-Recherche „Hilfe im Notfall“ ergeben, dass die Planung unvollständig ist. Seit Jahren werden dort Gemeinden im Nachbarrettungsdienstbereich mitversorgt. Diese bereichsfremden Gemeinden sind aber nicht im Bereichsplan hinterlegt. Das Versorgungsgebiet der betroffenen Rettungswachen müsste eigentlich größer beschrieben werden. Denn die Vorhaltung laut offizieller Planung ist nicht am eigentlich bekannten Bedarf ausgerichtet.

"Untragbare Missstände in der Planung"

Insgesamt liegen dem SWR Bereichspläne aus 21 von 34 Rettungsdienstbereichen vor. 12 Bereichsausschüsse haben die SWR-Anfrage offen gelassen. In einem Fall liegt der Bereichsplan noch zur Genehmigung bei der Rechtsaufsichtsbehörde und wurde dem SWR deshalb nicht zur Verfügung gestellt. Elf der vorliegenden 20 Pläne wurden 2017 aktualisiert, vier 2016 zum letzten Mal. Zwei Bereichspläne stammen aus dem Jahr 2015. Weitere fünf weitere Pläne sind aus dem Jahre 2014 und älter.

Für den Rechtsexperten für Rettungsdienst Andreas Staufer ist die Nicht-Einhaltung des vorgeschriebenen Planungsverfahrens nicht nachvollziehbar: "Das sind aus meiner Sicht untragbare Missstände in der Planung des Rettungsdienstes. Dass ein offizielles Planungsgremium es in dieser Weise versäumt, die Gesetze zu befolgen, verwundert mich sehr. Ich halte das Verhalten auch in Teilen für rechtswidrig."

Gesetz: Jährlich überprüfen und fortschreiben

Das Rettungsdienstgesetz schreibt eigentlich vor, dass die Bereichspläne „jährlich zu überprüfen und bei notwendigen Änderungen zeitnah fortzuschreiben“ sind. Im Landesrettungsdienstplan ist noch konkreter benannt, was im Plan zu stehen hat: „Der Bedarf an NAW, RTW, NEF nach Art, Zahl und Standort wird durch den Bereichsausschuss für den Rettungsdienst im Bereichsplan festgelegt“ (Rettungsdienstplan, Seite 10). In Stuttgart kommt es seit 2016 zu keiner Verabschiedung eines aktualisierten Bereichsplans, obwohl der Bereichsausschuss bereits 2016 einen weitergehenden Beschluss gefasst hat. Dazu hatte es extra ein Gutachten gegeben, das den erhöhten Bedarf festgestellt hat. Das haben Bereichsausschuss und Aufsichtsbehörde gegenüber dem SWR bestätigt. Trotzdem wurde die Änderung nicht in den Bereichsplan eingearbeitet, mit Wissen der Aufsichtsbehörde: Laut deren Stellungnahme „handelt es sich bei den in 2016 beschlossenen Vorhalteerweiterungen um Maßnahmen, welche sich teilweise noch in der Umsetzung befinden. Nach vollständiger Umsetzung werden diese in einen neuen Bereichsplan münden. Die Rechtsaufsicht hat den Bereichsausschuss zuletzt im Dezember 2017 schriftlich um rasche Umsetzung der Maßnahmen und Vorlage eines aktualisierten Bereichsplans gebeten.“

Wenn der bereits festgestellte Bedarf von den bisher tätigen Rettungsdienst-Organisationen nicht entsprechend erfüllt werden kann, besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit neue Rettungsdienste zu beauftragen. Deshalb ist die Verzögerung beim Bereichsplan brisant, erklärt Fachanwalt Andreas Staufer: "Womöglich hätten auch weitere Leistungsbringer zugelassen werden müssen, um eine bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen. Dies könnten neben den Rettungsdienstorganisationen auch private Unternehmen sein." Statt den Bereich für weitere Rettungsdienste zu öffnen, wird den angestammten Rettungsdienst-Organisationen sehr viel Zeit eingeräumt, die notwendigen Strukturen schrittweise aufzubauen. Das dauert teilweise Jahre. Welche Rolle die Krankenkassen dabei spielen, bleibt undurchsichtig.

Rhein-Neckar: Fünf Jahre lang kein gültiger Bereichsplan?

Auch in Rhein-Neckar wird die Planung nur schrittweise angepasst. Die Aufsichtsbehörde sieht die Situation besser werden: „Im Hinblick auf die in der Notfallrettung relevante Hilfsfrist ist festzustellen, dass deren Entwicklung – bezogen auf den gesamten Rettungsdienstbereich Rhein-Neckar als relevante Planungsgröße – positiv zu bewerten ist.“ Trotzdem werden die Zielvorgaben seit mindestens drei Jahren verfehlt. Das Landratsamt bestätigt sogar: „In einigen ländlich strukturierten Versorgungsbereichen zeigt sich dagegen anhaltend eine gegenläufige Entwicklung."

Auf eine Anfrage des SWR, wieso dieses Verfahren nicht eingehalten werde, reagierte die Aufsichtsbehörde für den Rhein-Neckar-Kreis überrascht. Der Ordnungsdezernent lässt sich schriftlich mit den Worten zitieren: "Leitlinie unseres Handelns ist darauf zu achten, dass Rettungsmittel nicht nur auf einem Blatt Papier stehen, sondern tatsächlich auf der Straße unterwegs sind und so schnell wie möglich an ihren jeweiligen Einsatzort gelangen." Mit anderen Worten: Die Rechtsaufsichtsbehörde verzichtet bewusst auf einen rechtskonformen Planungsprozess. Das Landratsamt verstehe sich „als Partner aller am Rettungsdienst beteiligten Akteure“. Das schließt offenbar schärfere Maßnahmen der Rechtsaufsicht aus, die nach dem seit 2015 gültigen Rettungsdienstgesetz möglich wären. Nach Auffassung des Landratsamtes reicht „der kontinuierlichen und strukturierten Dialog mit den Kosten- und Leistungsträgern“ aus.

Offenbar ist die Planung einfach so komplex, dass die beteiligten Akteure – vom Bereichsausschuss über die Rettungsdienstorganisationen bis hin zur Aufsicht – es schlicht nicht hinbekommen, zeitnah eine gesetzeskonforme Planung vorzulegen. Stattdessen benötigt der Bereichsausschuss externe Hilfe. Deshalb wurde am 10. Oktober 2016 ein externes Strukturgutachten in Auftrag gegeben: "In der Konsequenz haben wir uns – insbesondere in der Funktion als Rechtsaufsicht – mit erheblichem Nachdruck für die Beauftragung eines sogenannten großen Strukturgutachtens eingesetzt, das Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten im Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) konkret aufzeigen soll. [...] Die Ergebnisse werden voraussichtlich im ersten Halbjahr 2018 im zuständigen Bereichsausschuss vorgestellt und beraten." Diese Gutachten brauchen viel Zeit für die Erstellung, sind aber in fast allen Bereichsausschüssen vor größeren Beschlüssen die Regel. Die Bereichsausschüsse delegieren also praktisch ihre Gestaltungsmacht an externe Gutachter und üben ihre Planungsaufgaben damit gar nicht selbst aus.

Die Lösung: Zentrale professionelle Planung?

Aus eigener Kraft schaffen es Rettungsdienst-Organisationen und die Aufsichtsbehörden also nicht, Probleme zu analysieren und in den Griff zu bekommen. Dafür müssen externe Gutachter her. Immer wieder hört man hinter vorgehaltener Hand auch, dass die Krankenkassen auf die Gutachten bestehen würden und damit die Anpassung der Rettungsdienststrukturen hinauszögerten. Nach Einschätzung von Experten könnten diese Planungsversäumnisse entweder nur durch eine landesweite Planung oder durch eine schärfere Kontrolle durch die Aufsichtsbehörde verhindert werden. Die Selbstverwaltung des Rettungsdienstes hat sich jahrelang rechtswidrig verhalten. Für die Versäumnisse sind Leistungsträger und Krankenkassen bisher nicht zur Rechenschaft gezogen worden.

Tatsächlich schwebt der zuständigen Fachabteilung im Innenministerium eine landesweite Planung vor. Das erklärte Abteilungsleiter Hermann Schröder im SWR-Interview. Die SQRBW könnte dazu ausgebaut werden. Faktisch würde das das Ende der Selbstverwaltung bedeuten, wenn Rettungsdienst-Organisationen und Krankenkassen vor Ort nicht mehr unabhängig über die Planung des Rettungsdienstes entscheiden können. Das ist eigentlich die zentrale Aufgabe der regionalen Bereichsausschüsse. Dieser Planungsfunktion werden viele Bereichsausschüsse nicht mehr gerecht, für den Rechtsexperte Andreas Staufer ein Grund, die Planungslogik zu ändern: "Nach meiner Erfahrung planen andere Bundesländer deutlich transparenter. Deshalb besteht aus meiner Sicht ein erhebliches Verbesserungspotential – auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten."

Zu den Recherchedetails

Bereich Stuttgart

In Stuttgart kommt es seit 2016 zu keiner Verabschiedung eines aktualisierten Bereichsplans, obwohl der Bereichsausschuss bereits 2016 einen weitergehenden Beschluss gefasst hat. Ein externes Gutachten aus 2016 empfiehlt eine deutliche Erhöhung der Rettungsmittel, also eine Aufstockung der täglich im Dienst befindlichen Rettungswagen. Dieser Empfehlung war der Bereichsausschuss nach eigenen Angaben zwar gefolgt. Obwohl die Umsetzung am 20. Oktober 2016 bereits beschlossen worden ist und teilweise bereits vollzogen wird, ist sie nicht in den Bereichsplan eingearbeitet. Das hat der Bereichsausschuss auf Anfrage schriftlich bestätigt.

Verkehrte Welt, denn eigentlich müsste laut Gesetz die Vorhaltung im Bereichsplan angepasst werden, dann genehmigt werden. Die Leistungserbringer wären dann verpflichtet, mehr Rettungswagen fahren zu lassen. Stattdessen läuft es genau umgekehrt: „Nach vollständiger Umsetzung werden diese in einen neuen Bereichsplan münden. Die Rechtsaufsicht hat den Bereichsausschuss zuletzt im Dezember 2017 schriftlich um rasche Umsetzung der Maßnahmen und Vorlage eines aktualisierten Bereichsplans gebeten.“

Das führt zu Problemen. Denn Aufsichtsbehörde und Bereichsausschuss (allen voran das DRK darum) streiten sich nun darum, ob die tatsächlich erfolgte Vorhaltung von Rettungswagen durch die Rettungsdienstorganisationen in den vergangenen zwei Jahren korrekt war. Das DRK argumentiert, dass die im Bereichsplan verbindlich festgelegte Vorhaltung übererfüllt worden sei. Die Aufsichtsbehörde dagegen pocht nach eignen Angaben auf die Einhaltung in der Höhe, wie sie vom Bereichsausschuss 2016 beschlossen worden war.

Wäre der Bereichsplan zeitnah aktualisiert worden, gäbe es keine Zweifel darüber, welcher Beschluss nun vollumfänglich zu erfüllen ist. Die Aufsichtsbehörde arbeitet nach eigener Aussage derzeit an einer umfangreichen Prüfung, die seit Monaten nicht abgeschlossen werden kann. Denn ohne das DRK Stuttgart kann die Behörde nach eigenen Angaben die ihr übergebenen Unterlagen nicht auswerten.

Bereich Rhein-Neckar / Mannheim / Heidelberg

Im Bereich Rhein-Neckar gibt es derzeit für das größte Versorgungsgebiet mit rund einer Million Einwohnern überhaupt keinen genehmigten Bereichsplan. Die letzten gültigen Pläne stammen aus dem Jahr 2012 bzw. 1999. Denn bis 31. Dezember 2014 gab es in der Region zwei Rettungsdienstbereiche: Die Gemeinden im Landkreis Rhein-Neckar waren teilweise auf den alten Rettungsdienstbereich "Mannheim", teilweise auf den alten Rettungsdienstbereich "Heidelberg/Rhein-Neckar" aufgeteilt.

Zuständig oder nicht?

In Rhein-Neckar lagen der zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, bei Anfrage des SWR nicht einmal diese veralteten Bereichspläne vor. Dort antwortete man dem SWR: "Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis ist erst seit dem 30.05.2016 für den Rettungsdienstbereich Rhein-Neckar, welcher im Jahr 2014 durch das Land Baden-Württemberg implementiert wurde, zur Rechtsaufsichtsbehörde bestellt. Für diesen Bereich liegt noch kein von uns genehmigter Bereichsplan vor." Das Innenministerium bestätigte dagegen auf Nachfrage, dass das Landratsamt auch vor dem 31. Mai 2016 jahrelang bereits Aufsichtsbehörde für den Rettungsdienst im Rhein-Neckar-Bereich war. Ein absurder Vorgang, der die verworrene Struktur widerspiegelt.

Dem SWR gegenüber hat die Aufsichtsbehörde sogar mehrfach wiederholt, überhaupt erst seit Mitte 2016 zur Aufsichtsbehörde benannt worden und zu sein. Offenbar fühlt man sich im Landratsamt für Vorgänge vor 2016 nicht verantwortlich, auch weil sich zwischenzeitlich die Rechtslage für die Aufsicht geändert hat. In einer schriftlichen Stellungnahme lässt das Landratsamt wissen:

"Sofern Ihre Anfrage sich auf teilweise weit in der Vergangenheit liegende Sachverhalte zu nicht mehr existenten Rettungsdienstbereichen bezieht, ist zu sagen, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen wesentlich geändert haben. In diesem Zusammenhang ist elementar, dass im Jahr 2015 das baden-württembergische Rettungsdienstgesetz grundlegend novelliert wurde. Dabei wurde auch die Rechtsaufsicht über die Bereichsausschüsse gestärkt und Unklarheiten beseitigt. Schon deshalb verbietet es sich, aktuelle aufsichtsrechtliche Mechanismen auf weit in der Vergangenheit liegende Sachverhalte zu übertragen, die im Übrigen von der Realität überholt wurden. Darüber hinaus war bereits in den alten rettungsdienstlichen Strukturen unsere Maxime, das Hauptaugenmerk auf die tatsächliche Rettungsmittelvorhaltung zu legen."

Denn im Kern argumentiert die in jedem Fall seit Mai 2016 mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattete Aufsichtsbehörde, dass es aus ihrer Sicht zulässig ist, die Vorschrift im Rettungsdienstgesetz zum Bereichsplan voraussichtlich bis Mitte 2018, also über zwei Jahre lang, einfach nicht zu beachten. Der Ordnungsdezernent lässt sich zitieren mit den Worten: "Leitlinie unseres Handelns ist darauf zu achten, dass Rettungsmittel nicht nur auf einem Blatt Papier stehen, sondern tatsächlich auf der Straße unterwegs sind und so schnell wie möglich an ihren jeweiligen Einsatzort gelangen."

Zu komplex für einen Bereichsausschuss?

Die Planung ist so komplex, dass sie ohne externe Hilfe weder vom Bereichsausschuss noch von der Aufsichtsbehörde durchführbar ist. Deshalb wurde am 10. Oktober 2016 ein externes Strukturgutachten in Auftrag gegeben: "In der Konsequenz haben wir uns – insbesondere in der Funktion als Rechtsaufsicht – mit erheblichem Nachdruck für die Beauftragung eines sogenannten großen Strukturgutachtens eingesetzt, das Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten im Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) konkret aufzeigen soll. [...] Die Ergebnisse werden voraussichtlich im ersten Halbjahr 2018 im zuständigen Bereichsausschuss vorgestellt und beraten."

Ein Offenbarungseid: Ohne großes Strukturgutachten gibt es keinen Bereichsplan. Trotzdem habe man die Situation vollends im Griff. Auch wenn sich "in einigen ländlich strukturierten Versorgungsbereichen [...] anhaltend eine gegenläufige Entwicklung" zeige. Denn der der Bereichsausschuss habe auf Drängen der Rechtsaufsicht umfangreiche Sofortmaßnahmen beschlossen: "Die Kosten- und Leistungsträger arbeiten hier bereits mit Hochdruck an deren kurzfristiger Umsetzung, so dass in den nächsten Monaten mit einer weiteren Verbesserung der Hilfsrist auch in den ländlichen Bereichen zu rechnen ist."

Das alles kommt aber nicht in einen Bereichsplan. Denn dafür braucht es zunächst erst das große Strukturgutachten. Könnte also auch sein, dass später im Strukturgutachten die Sofortmaßnahmen wieder verworfen werden. Das Landratsamt erklärt außerdem, "dass es sich bei dem Bereichsplan – trotz dessen herausgehobener Bedeutung – um die formale Darstellung u. a. der rettungsdienstlichen Vorhaltung handelt". Also die Rechtsgrundlage wird mit Wissen der Rechtsaufsicht erst Mitte 2018 fertiggestellt. Ende des Jahres steigt die Stadt Mannheim dann aber aus dem Rettungsdienstbereich Rhein-Neckar aus. Ab 2019 müssten dann zwei neue Bereichspläne vorliegen. Einer für die Stadt Mannheim und ein zweiter für den Bereich Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg.

Unklar ist, ob die Aufsichtsbehörde dann zunächst ein weiteres großes Strukturgutachten beauftragen lassen wird, ehe der neue Bereichsplan, der - nur zur Erinnerung - gesetzlich vorgeschrieben ist, für den Bereich Heidelberg-Rhein-Neckar aufgestellt wird.

Der Bereichsausschuss erklärte dem SWR, dass die bisherigen Bereichspläne nur bis 31.Dezember 2014 gültig waren. Er wies in seiner Stellungnahme ausdrücklich darauf hin, "dass auf Basis der alten Bereichspläne (für die nicht mehr existenten Rettungsdienstbereiche Mannheim und Heidelberg/Rhein-Neckar) nur sehr eingeschränkt ein Vergleich mit dem heutigen Rettungsdienstbereich Rhein-Neckar möglich ist". Zur Begründung führte der Bereichsausschuss die Zusammenlegung der Rettungsdienstbereiche an: „Im Zuge der Zusammenlegung der RDB und der Größe des neuen Bereichs, mussten umfangreiche organisatorische Maßnahmen getroffen werden. Unter anderem galt es, unter gutachterlicher Betreuung, das im RDB Mannheim vorgehaltene Mehrzwecksystem aufzulösen und in ein nach Notfallrettung und Krankentransport getrenntes System zu überführen.“ Demnach kommt zuerst die Umsetzung und dann der Plan.

Partner oder Aufsicht?

Die Aufsichtsbehörde hat seit 2016 trotzdem keine Maßnahmen nach § 3 Abs. 4 RDG ergriffen, damit der Bereichsausschuss einen aktualisierten, dem Stand der tatsächlichen Planung entsprechenden Bereichsplan zeitnah (innerhalb von drei bis neun Monaten) aufstellt. Das hat die Behörde mittlerweile schriftlich eingestanden. Damit existiert seit mindestens 1.Januar 2015 keine dem Gesetz entsprechende Rechtsgrundlage für die Planung des Rettungsdienstes im Bereich Rhein-Neckar-Kreis, Mannheim und Heidelberg. Das würde bedeuten, dass auch die Krankenkassen ihre Vorgänge überprüfen müssten. Es könnte relevant sein, ob die Vorhaltung, die letztlich bei der Bemessung der Kosten des Rettungsdienstes maßgeblich ist, rechtskonforme Grundlage für Budgetverhandlungen zwischen Kostenträgern und Leistungsträgern war.



Kirchturm-Planung: Knittlingen im Enzkreis und der Bereich Karlsruhe

Im Bereich Karlsruhe berücksichtigt der Bereichsplan keine Einsätze, die zur Mitversorgung von Gemeinden des benachbarten Enzkreises erbracht werden. Konkret betrifft das die Stadt Knittlingen mit 8.000 Einwohnern, ca. 20 km nördlich von Pforzheim und 30 km östlich von Karlsruhe. Wer im Gemeindegebiet den Notruf 112 wählt, landet in der Leitstelle Pforzheim. Diese Leitstelle kann aber in der Regel keine schnelle Versorgung bereitstellen, da im nördlichen Enzkreis keine Wache positioniert ist. Gleich gegenüber im Landkreis Karlsruhe ist die Rettungswache Bretten, die die Versorgung in der Regel mitübernimmt. Ist allerdings kein Rettungsmittel verfügbar, muss die Pforzheimer Leitstelle einen Rettungswagen aus weiter entfernten Wachen in anderen Ecken des Enzkreises alarmieren und losschicken.

In der Dokumentation der SQRBW für den Rettungsdienstbereich Pforzheim-Enzkreis sind für Knittlingen 88 Einsätzen mit Sondersignal im Jahr 2016 erfasst. Die mittlere Eintreffzeit lag für diese Einsätze bereits bei gut 15 Minuten. Das heißt, dass bei über 44 Einsätzen vergingen mehr als eine Viertelstunde, bis der Rettungswagen vor Ort in Knittlingen war. Die in der Statistik genannten Zeitwerte der 88 Einsätze beziehen sich demnach ausschließlich „auf diejenigen Einsätze, die von der Wache Bretten nicht versorgt werden konnten“, teilte das DRK dem SWR schriftlich mit.

Nach Angaben des DRK Karlsruhe schickte die Rettungswache Bretten im Jahr 2016 zu 263 Einsätze mit Sondersignal einen Rettungswagen nach Knittlingen. Damit erbringt der Rettungsdienst aus dem Bereich Karlsruhe drei Viertel der Einsätze in Knittlingen.

Bei drei von vier Einsätzen erfolgt die Alarmierung damit "auf langem Weg", weil die Leitstelle in Pforzheim kein Fahrzeug direkt in Bretten losschicken kann. Das geht nur über die Leitstelle in Karlsruhe, die für die Wache in Bretten zuständig ist. Deshalb wird zunächst der Notruf in Pforzheim aufgenommen. Dann wendet sich der Leitstellendisponent an sein Pendant in Karlsruhe, schildert kurz den Fall und fragt nach einem verfügbaren Rettungsmittel in Bretten. Wenn dort, ein Rettungswagen verfügbar ist, rückt der Rettungswagen aus, sobald die Karlsruher Leitstelle die Alarmierung auslöst. Ist allerdings kein Rettungsmittel verfügbar, muss die Pforzheimer Leitstelle einen Rettungswagen aus weiter entfernten Wachen in anderen Ecken des Enzkreises alarmieren und losschicken. Das könnte auch einer der Hauptgründe sein, dass es zu relativ langen Anfahrtszeiten nach Knittlingen in der Einsatzdokumentation des Rettungsdienstbereichs Enzkreis kommt.

Die Rettungsdienstbereiche sind verpflichtet sich gegenseitig zu unterstützen, „soweit die Wahrnehmung der Aufgaben im eigenen Rettungsdienstbereich nicht wesentlich beeinträchtigt wird“ (§13 RDG). Zwischen den beiden Rettungsdienstbereichen Karlsruhe und Pforzheim-Enzkreis gibt es keine schriftliche und damit verbindliche Vereinbarung über die Versorgung von Knittlingen. In der Darstellung des Einzugsgebietes der Rettungswache Bretten ist Knittlingen nicht aufgeführt. Auf Anfrage erklärte das DRK Karlsruhe, dass die Rettungswache Bretten die Einsätze übernehme, aber „nur wenn die [Anm. d. Red.: Einsatzkräfte im Enzkreis] nicht können“.

Zudem: Die Einsätze, die von Karlsruhe aus gefahren werden, tauchen weder in der Statistik in Karlsruhe noch in der des Enzkreises auf. Diese Notfälle sind demnach auch nicht als hilfsfristrelevant geführt. Knittlingen ist damit so etwas wie ein rechtsfreier Raum, denn eine valide Überprüfung der Hilfsfrist für den Ort ist aufgrund der statistischen Beschränkungen nur durch eine Sonderauswertung möglich.

Der Brettener Rettungswagen rückt statistisch rund ein Mal am Tag nach Knittlingen aus (379 Einsätze mit und ohne Sondersignal 2016). Wie oft die Karlsruher Rettungsdienste zusätzlich in weitere Nachbargemeinden des Enzkreises (nach Sternenfels, Neulingen oder Maulbronn) gerufen werden, liegt dem SWR nicht vor. Klar ist aber, dass die Einsätze im Enzkreis für die Rettungswache Bretten mit einem Rettungswagen und für die Rettungswache Oberderdingen mit ebenfalls einem Rettungswagen, eine spürbare Auslastung erzeugen. Diese müsste im Bereichsplan aufgeführt sein.