Wissenswertes rund um den Rettungsdienst

Wie schätzen aktuelle und ehemalige Verantwortliche die Situation im Rettungsdienst-System in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ein? Und wie funktioniert z.B. die Rettungskette? Hier finden Sie kurze, informative Erklärvideos und spannende Interviews und Gespräche.

Die Rettungskette

Jeder Einsatz durchläuft die selben Stationen. Um den Rettungsdienst effektiv zu gestalten, nehmen die Verantwortlichen alle Abschnitte der Rettungskette in den Blick. Dabei gibt es Zeitabschnitte, die durch die Leitstelle, die Rettungsdienstmitarbeiter, durch die Länge der Fahrtwege und die Positionierung der Infrastruktur beeinflussbar sind. Eine gute Dokumentation ermöglicht es, innerhalb der Rettungskette zu identifizieren, wo Abläufe nicht rundlaufen oder Zeiten zu lange dauern.

Der Vater des schärfsten Rettungsdienstgesetzes: Wilhelm Schier

Jahrzehntelang hat Wilhelm Schier das Rettungsdienstwesen in Deutschland mitgestaltet. Als Referent für den Rettungsdienst im Sozialministerium war er in Hessen maßgeblich an der Gestaltung des Rettungsdienstgesetzes beteiligt. Für die hessischen Rettungsdienste gilt eine Hilfsfrist von 10 Minuten in 90 Prozent der Fälle.

Die Landesschau Baden-Württemberg berichtet ...