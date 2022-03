Deshalb haben wir keine Herdenimmunität

per Mail teilen

Die in den Anfängen der Pandemie in Aussicht gestellte Herdenimmunität haben wir bislang nicht erreicht. Woran liegt das? Müssen wir immer wieder mit neuen Corona-Infektionswellen rechnen?

Etwa 75 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind zweifach geimpft, mindestens 57 Prozent haben zudem eine Auffrischimpfung erhalten (laut Impfdashboard, Stand 14.03.22). Für eine Herdenimmunität reicht das allerdings nicht.

Herdenimmunität als Gemeinschaftsschutz

Laut Robert Koch-Institut (RKI) bezeichnet der Begriff „Herdenimmunität“ das Phänomen, dass einzelne, nicht immune Individuen in einer Gemeinschaft („Herde“) durch die Immunität der anderen Individuen indirekt geschützt werden. Deshalb spricht man in diesem Zusammenhang auch von Gemeinschaftsschutz.

Zudem kann die Herdenimmunität für eine Impfquoten-Schwelle stehen, ab der die Infektionsketten so schnell abbrechen, dass der Erreger völlig verschwindet. Im Falle von SARS-Cov-2 sind beide Perspektiven eher unwahrscheinlich – denn neben der Impfquote als solche spielen weitere Faktoren eine Rolle.

Derzeit breitet sich in Deutschland der Omikron-Subtyp BA.2 aus. imago images IMAGO / MiS

Virusvariante Omikron

Theoretisch gilt laut RKI: Bereits ab der ersten geimpften Person ist ein indirekter Effekt beobachtbar, da die Ansteckungsgefahr durch diese Person bereits reduziert ist. So sollen Menschen, die etwa im gleichen Haushalt leben, indirekt ein geringeres Infektionsrisiko haben.

Dass das Prinzip funktioniert, konnte eine schwedische Studie zeigen. Demnach hatten nicht-immunisierte Personen mit Zunahme der immunisierten Familienmitglieder im selben Haushalt ein bis zu 97 Prozent niedrigeres Risiko an Covid-19 zu erkranken.

Allerdings dominierte im Untersuchungszeitraum der Studie die Alpha-Variante. Derzeit herrscht die Omikron-Variante vor und das hat Folgen für den Schutz nicht-immunisierter Personen.

Der Hauptübertragungsweg von SARS-CoV-2 ist die Aufnahme virushaltiger Partikel über die Atemwege. imago images IMAGO / Science Photo Library

Derzeitige Impfstoffe schützen nicht vor Übertragung

Wegen der Kombination aus den derzeit verfügbaren Impfstoffen und dem Vorhandensein der Omikron-Variante werden wir laut Prof. Reinhold Förster, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, keine Herdenimmunität erreichen. Es müsse unterschieden werden: Die Impfstoffe seien nach wie vor sehr gut, um vor einem schweren Verlauf mit der Omikron-Variante zu schützen, aber nicht vor einer Infektion mit Omikron.

Förster erklärt das an einem Beispiel:

„Wir haben jetzt ganz häufig die Situation, dass ein dreifach geimpfter Mann eine dreifach geimpfte Partnerin infiziert. Die wiederum infiziert zweifach geimpfte Kinder, keiner hat irgendwelche Symptome oder nur ein bisschen Schnupfen, aber das Virus stirbt nicht aus.“

Ungeimpfte sind schutzlos

Auch laut RKI ist nicht davon auszugehen, dass das Virus SARS-CoV-2 wieder verschwindet. Impfungen seien essentiell, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Neben einer Impfung kann eine Immunität prinzipiell auch durch eine überstandene Infektion aufgebaut werden. Der entscheidende Punkt ist laut Förster, dass eine Infektion ein ungleich höheres Risiko bedeutet, weil eine schwere Erkrankung möglich ist.

„Eine Person, die nicht geimpft ist und nur von Geimpften umgeben wird, die ist überhaupt nicht geschützt, weil die Geimpften nach wie vor Träger des Virus sein können.“

Dennoch: Eine dänische Studie zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit bei zweifach Geimpften, andere mit Omikron anzustecken, gegenüber Ungeimpften um 40 Prozent verringert ist. Bei dreifach Geimpften ist die Wahrscheinlichkeit gegenüber den zweifach Geimpften weiter um 72 Prozent verringert. Hinsichtlich des Untersuchungszeitraums bezieht sich die vorveröffentlichte Studie, die noch nicht von Experten gegengeprüft wurde, auf die Omikron-Variante BA.1, während sich aktuell der Omikron-Subtyp BA.2 verbreitet.

Derzeit verzeichnet Deutschland im europäischen Vergleich die höchste Zahl an Neuinfektionen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt per Twitter, dass Geimpfte jetzt oft unvorsichtig seien, weil sie wüssten, dass sie sich infizieren können, aber meist nicht schwer erkranken. Ungeimpfte seien jetzt schutzlos.

Deutschland hat jetzt höchste Corona Inzidenz in Europa. Tendenz steigt, viele Tote. Ungeimpfte sollten sich dringend impfen lassen. Geimpfte sind jetzt oft unvorsichtig. Sie wissen, dass sie sich infizieren können, aber meist nicht schwer erkranken. Ungeimpfte jetzt schutzlos https://t.co/bDgNK5H2LX

Hong Kong: Omikron trifft auf nicht-immune Bevölkerung

Dass Omikron nicht unterschätzt werden sollte, zeigt ein Blick auf die derzeit fünfte Corona-Welle in Hong Kong. Daten der Johns-Hopkins-Universität zufolge verzeichnet die Sonderverwaltungszone von China aktuell die höchste Covid-19-Todesrate weltweit. Nach Angaben des Zentrums für Gesundheitsschutz in Hong Kong waren 89 Prozent der Verstorbenen nicht zweifachgeimpft. Besonders in der älteren Bevölkerung ist die Impfquote vergleichsweise gering.

„In Hong Kong kann man momentan sehr gut abschätzen, was das vermeintlich harmlose Omikron anrichtet, wenn es auf eine Bevölkerung trifft, die zu einem großen Teil nicht oder nur schlecht geschützt ist.“

Hong Kong zeigt wie erwartet: Omikron ist bei ungeimpften älteren Menschen nicht mild. Deutschland hat noch über 2 Mio Umgeimpfte über 60. Weiter unten in diesem thread auch Anmerkungen zum Ausblick für China, wie seit Dezember wiederholt angesprochen. https://t.co/YeiaqImXAZ

Bewegen wir uns nun immer wieder von Welle zu Welle?

Nach dem Auslaufen der wesentlichen Corona-Maßnahmen am 20. März wird auch auf uns nochmal eine ganz ordentliche Welle zukommen, befürchtet Förster. Es könne durchaus sein, dass sich im April auch Menschen mit Omikron anstecken, die bereits im Dezember infiziert waren.

Das sei jedoch nicht schlimm, wenn sich Menschen infizieren, die bereits einen Grundschutz haben. Auf Dauer könne das, wie auch die Dreifachimpfung, dazu beitragen, dass sich in der Bevölkerung mehrere Lagen von Immunität aufbauen.

So geht Förster nicht davon aus, dass wir uns in Zukunft immer wieder von Welle zu Welle bewegen werden. Um die Risikogruppen zu schützen, sei es jedoch auch kommenden Herbst wieder wichtig, die Situation genau zu beobachten und rechtzeitig zu impfen, bevor der Schutz vor einem schweren Verlauf zurückgehe.