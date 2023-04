Blasenentzündungen durch Cranberrys vorbeugen

per Mail teilen

Bei Blasenentzündungen Cranberrys, ein typischer Ratschlag. Eine Studie bestätigt nun die Wirksamkeit von Saft und Präparaten in bestimmten Situationen.

Ein typischer Ratschlag bei Harnwegsinfekten bzw. Blasenentzündungen: Cranberrysaft trinken. Mittlerweile gibt es eine Bandbreite an Präparaten, die auf der angeblichen Wirkung der Cranberry beruhen. Eine neue Untersuchung bestätigt nun den gesundheitlichen Nutzen bei der Prävention wiederkehrender – sogenannter rezidivierender – Harnwegsinfekte.

Cranberrys werden nicht nur als Saft, sondern auch in Form von Kapseln und Tabletten angeboten. IMAGO IMAGO / YAY Images

Nachweis für einen gesundheitlichen Vorteil von Cranberry-Produkten

Die Flinders University und das Children’s Hospital at Westmead aus Australien veröffentlichten eine Übersichtsarbeit (https://www.cochrane.org/CD001321/RENAL_cranberries-preventing-urinary-tract-infections) in Cochrane-Reviews, welche die aktualisierte Version einer Arbeit aus dem Jahr 2012 ist. Zu den damals analysierten 24 Studien kommen in der aktuellen Review weitere 26 seitdem veröffentlichte Studien. Insgesamt umfasst die Untersuchung damit fast 9.000 Proband:innen. Dabei berücksichtigten die Forschenden verschiedene Darreichungsformen von Cranberry-Produkten: Säfte, Extrakte, Tabletten, Kapseln und Pulver.

Sie kamen zu dem Schluss, dass Cranberryprodukte das Risiko für wiederkehrende Blasenentzündungssymptomatik bei folgenden Gruppen reduzieren könnte:

Bei Frauen, die mindestens zweimal pro Jahr eine Blasenentzündung haben, reduzierte sich das Risiko für wiederholte symptomatische Harnwegsinfekte um 26 %.

Das Risiko bei Kindern reduzierte sich um 54 %.

Zu Personen mit erhöhter Anfälligkeit durch medizinische Interventionen zählen unter anderem Maßnahmen der Urogenitalchirurgie, Strahlentherapie für die Blase und Nierentransplantat-Empfänger. Hier wurde eine Risikoreduktion für wiederkehrende Blasenentzündungen um 53 % ermittelt.

Ich denke, dass man die Ergebnisse direkt so verwenden kann und im Einzelfall muss es dann im Alltag funktionieren.

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) kommt 2022 in einem Bericht (https://www.iqwig.de/download/ht20-01_pflanzliche-mittel-bei-blasenentzuendung_hta-berichtsprotokoll_v1-0.pdf) über pflanzliche Mittel bei Blasenentzündungen zu einem ähnlichen Schluss. Cranberryprodukte könnten im Vergleich zu Placebo zu einer Verringerung der Wiedererkrankungsrate führen und den Zeitraum bis zu einer nächsten Harnwegsinfektion verlängern.

Der vermutete Wirkmechanismus bei Harnwegsinfekten

Die Proanthocyanidine (PAC) sind sekundärer Pflanzenstoffe in Cranberrys, die zur roten Farbe der Frucht beitragen. Sie sollen die Anhaftung von E. coli-Bakterien an die Epithelschicht der Harnwege hemmen. Diese Bakterien sind meist Ursache für Blasenentzündungen, weshalb Forschende vermuten, dass weitere Infektionen durch die Aufnahme von PAC über Cranberrys verhindert werden könnten.

Die Bakterien können nur dann wirklich die Blasenwand schädigen oder zu einer Entzündung führen, wenn sie an die Blasenwand andocken können. Und wenn sie das nicht können, dann kann man auf die Art und Weise die Blase gesund erhalten oder verhindern, dass immer wieder Infekte kommen.

Das Bakterium E. coli ist für die meisten Blasenentzündungen verantwortlich und heftet sich mit seinen Zellfortsätzen an den Wänden der Harnwege an. IMAGO IMAGO / Science Photo Library

Wann und wem Cranberrys nicht helfen

Anhand der Daten konnte allerdings kein Nachweis für eine Wirksamkeit bei einer akuten Blasenentzündung gefunden werden. Je länger die Beschwerden schon bestehen und je höher die Last an Keimen, desto eher ist es notwendig, auf Antibiotika zurückzugreifen. Auch bei älteren Personen, Schwangeren oder Personen mit Blasenentleerungsproblemen wurden in der Übersichtsarbeit keine Vorteile festgestellt.

In ihrer Wirkung weitere Harnwegsinfekte im Voraus zu verhindern, können Cranberryprodukte derzeit noch nicht auf wissenschaftlicher Grundlage mit Antibiotika oder Probiotika verglichen werden, da die Datenlage dafür zu gering ist.

Wie viel PAC ist in welchem Produkt?

Problematisch bei den derzeitig verfügbaren Produkten: Sie sind nicht standardisiert, was ihren Gehalt am potenziell wirksamen Stoff, dem PAC, betrifft. Auch die Zusammensetzung variiert zwischen Monoprodukt (nur Cranberrywirkstoffe) und Kombipräparaten (mehrere Wirkstoffe). Das führt einerseits dazu, dass Studien mit teils unterschiedlichen Methoden verglichen werden müssen; andererseits ist aber auch für Betroffene nicht nachvollziehbar, wie hoch die enthaltenen Mengen in den Produkten überhaupt sind, da kein Wert dafür auf der Verpackung angegeben werden muss.

Die einzelnen Studien haben verschiedene Produkte und Präparate in unterschiedlich hohen Mengen und Dosierungen für ihre Untersuchungen verwendet, weshalb es nicht möglich ist, eine genaue Empfehlung abzugeben, wie viel genau zugeführt werden sollte oder wie hoch die Wirkstärke einzelner Produkte ist.

BILD: https://www.imago-images.de/st/0238277475 (Cranberrys mit Löffel) Wie viel der Cranberrywirkstoffe notwendig sind, um einen positiven Effekt zu erzielen, ist derzeit noch unklar.

Die derzeitigen Leitlinien für Behandlung und Prävention

In den aktuellen Leitlinien für Erwachsene der Deutschen Gesellschaft für Urologie (https://register.awmf.org/assets/guidelines/043-044k_S3_Harnwegsinfektionen_2017-05.pdf) von 2017 werden Cranberryprodukte aufgrund einer widersprüchlichen Datenlage nicht empfohlen. Die neueren Studien, welche auch in die Cochrane-Review eingeflossen sind, werden hier allerdings noch nicht alle berücksichtigt. Laut Leitlinienpapier war eine erneute Überprüfung dieser Empfehlungen für 2022 geplant. Ein Vorteil in der Prävention von Harnwegsinfekten, der Cranberry-Kapseln im Gegensatz zu antibiotischen Langzeitpräventionen zugesprochen wird, sind die geringeren Resistenzraten im Darm.

Für Kinder geben die Gesellschaft für Pädiatrische Nephrologie und die Deutsche Gesellschaft für Urologie im Jahr 2021 ähnliche Aussagen in den Empfehlungen (https://www.verwaltung.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/166-004l_S2k_Harnwegsinfektionen_im_Kindesalter_2021-08_1.pdf) an. Die Studienlage zu Cranberrys sei derzeit zu schwach, um evidenzbasierte Aussagen treffen zu können.

In der Behandlung von rezidivierenden Harnwegsinfekten werden neben Cranberrys noch weitere Präparate aus der Pflanzenheilkunde – sogenannte Phytotherapeutika – verwendet. Die hier genannten sind auch in den aktuellen Leitlinien der Fachgesellschaften als unterstützende nicht-antibakteriell wirksame Maßnahme bei häufig wiederkehrenden unkomplizierten Harnwegsinfekten empfohlen:



Mannose beruht auf der gleichen Wirkung wie Cranberrys und verhindert das Andocken der Bakterien an die Wand der Harnwege.

Kapuzinerkressekraut und Meerrettichwurzel enthalten Senföle, die als pflanzliche Harnwegsdesinfizientien mit direkt keimtötendem Effekt wirken. (Ende Infobox)

Die offiziellen Leitlinien für medizinisches Fachpersonal empfehlen Cranberrys bisher nicht in der Prävention rezidivierender Harnwegsinfekte. Die aktuelle Review eröffnet nun die Möglichkeiten für eine Aktualisierung. Wenig standardisierte Produkte und verschiedene Dosierungen in den einzelnen Studien machen konkrete Aufgrund wenig standardisierter Produkte sind explizite Mengenangaben aber nur schwer umsetzbar.

