Das DKFZ in Heidelberg und die Berliner Charité arbeiten an einer KI, die über 170 Arten von Tumoren anhand ihres molekularen Fingerabdrucks erkennt - die Zukunft der Krebsmedizin?

Noch heute gilt als Standard für die Diagnose von Krebs, eine Gewebeprobe am Mikroskop zu untersuchen. Vor allem bei Hirntumoren ist diese Methode allerdings oft nicht genau genug.

Ein Blick auf das Erbgut der Tumorzellen liefert dagegen eindeutigere Daten. Dabei geht es um bestimmte Markierungen an der DNA, die darüber entscheiden, welche Gene in einer Zelle aktiv sind. In Fachkreisen spricht man von einem epigenetischen Fingerabdruck.

Forschende der Berliner Charité sowie des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg arbeiten daran, dieses Verfahren weiter zu verbessern.

Jedes KI-Modell hat seine Stärken

Philipp Euskirchen, der das neue KI-Modell der Berliner Charité mitentwickelt hat, vergleicht die DNA dabei mit einem Buch, in dem einzelne Buchstaben mit einem Textmarker hervorgehoben werden.

Der Buchstabe bleibt derselbe, aber er wird ein bisschen verändert. Und über diese Textmarkerstellen, über diesen epigenetischen Fingerabdruck, können wir feststellen, was für ein Zelltyp das ist.

Der Neurologe arbeitet mit seinem Team an KI-Modellen, um die Diagnose von Hirntumoren anhand dieser Markierungen zu verbessern - und damit die Behandlung von Patientinnen und Patienten. Jedes KI-Modell hat dabei seine eigenen Stärken.

So etwa das KI-Modell eines niederländischen Forschungsteams, das im Herbst 2023 einen Durchbruch verkündete : Es war ihnen gelungen, während der Operation von Hirntumoren die genaue Art des Tumors zu bestimmen - und das in unter 90 Minuten.

Für Chirurginnen und Chirurgen eine enorme Erleichterung, denn sie müssen abwägen, ob die Aggressivität des Tumors das weitere Entfernen von Hirngewebe, trotz des Risikos für die Betroffenen, rechtfertigt. Mit einer schnellen und präzisen Untersuchung des Tumors lässt sich die Behandlung optimal auf die Patientinnen und Patienten abstimmen.

Wichtige Grundlagenforschung zu Tumoren aus Heidelberg

Als prägend auf dem Gebiet der Krebsdiagnostik anhand epigenetischer Markierungen gilt die Arbeit des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg.

Bereits 2018 veröffentlichten Forschende des DKFZ und der Uniklinik Heidelberg das erste Computermodell , das Hirntumore anhand ihres Erbguts bestimmen kann. Erst kürzlich berichteten die Heidelberger Forscher über ein neues Modell , das besonders viele Hirntumore erkennen kann - mehr als 180 verschiedene Tumorarten.

Anhand der DNA in den Zellen eines Tumors können KI-Modelle bereits die Art des Tumors erkennen, was eine besser auf den Patienten oder die Patientin abgestimmte Behandlung ermöglicht. IMAGO Dreamstime

Nervenwasser mit Tumor-Bruchstücken erspart chirurgische Eingriffe

Das neu veröffentlichte Modell der Charité hingegen erkennt auch häufige Krebsarten außerhalb des Gehirns und kommt auch mit lückenhaften Daten zurecht. So eignet sich das Modell der Charité beispielsweise gut für Fälle, in denen sich eine Gewebeprobe nicht so einfach entnehmen lässt.

Manchmal zeigen sich Tumore nicht als eine zusammenhängende Masse, so Philipp Euskirchen, sondern wachsen verteilt, beispielsweise entlang der Hirnhäute. Eine Probe zu entnehmen sei dann schwierig. Ein Hirntumor könne so ungünstig liegen, dass das Entnehmen einer Probe zu riskant sei.

In solchen Fällen greift das Team der Charité auf Nervenwasser zurück, das als sogenannte Flüssigbiopsie entnommen werden kann. Auch darin finden sich Bruchstücke des Tumor-Erbguts.

Daten aus Heidelberg tragen zur besseren Unterscheidung von Tumoren bei

KI-Modelle wie das der Charité und des DKFZ tragen außerdem dazu bei, das Wissen über Krebs kontinuierlich zu erweitern. Denn immer wieder stoßen die Forscher auf neue, bislang unbekannte Muster in den DNA-Markierungen und entdecken so neue Krebsarten.

Auf diese Weise konnten die Daten aus Heidelberg bereits dazu beitragen, die Klassifikation von Hirntumoren durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu verfeinern. Auch in Zukunft könnte sich auf diesem Gebiet noch viel tun.

Laut Peter Lichter, der am Heidelberger DKFZ die Abteilung Molekulare Genetik leitet, lassen sich epigenetische Veränderungen nämlich immer schneller und leichter erforschen: "Das ist eine ganz wichtige Entwicklung."

Derartige KI nicht zur Früherkennung geeignet

Ein Werkzeug zur Früherkennung von Krebs ist mit solchen KI-Modellen aber nicht gefunden, wie Philipp Euskirchen betont: "Das ist ein diagnostischer Test für eine Situation, in der sich eine Patientin oder ein Patient aufgrund von Symptomen vorstellt und es, den dringenden Verdacht auf eine Tumorerkrankung gibt."

Bei einem bestehenden Verdacht oder auch in der Therapie können die neuen, KI-gestützten Verfahren jedoch wertvolle Dienste leisten und die Möglichkeiten von Diagnose und Therapie deutlich verbessern.