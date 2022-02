Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit Russland im Weltall?

Was wird angesichts des Krieges in der Ukraine aus den gemeinsamen Raumfahrtprojekten von USA, Russland und Europa? Antworten auf wichtige Fragen.

Auf welchen Gebieten ist die Raumfahrt in Russland mit den westlichen Staaten vernetzt?

Beispielsweise beim Bau und der Vermarktung von Raketen: Ein amerikanisch-russisches Unternehmen ist mit der internationalen Vermarktung der Startmöglichkeiten für Satelliten mit der russischen Proton-Rakete betraut.

Außerdem werden die viel genutzten amerikanischen Trägerraketen Atlas V und Antares von russischen Raketenmotoren angetrieben. Die unbemannten US-Raumfrachter der Cygnus-Reihe, welche die ISS mit Nachschub versorgen, starten an der Spitze von Antares Raketen ins All. Die Erststufe der Antares wird in der Ukraine gebaut und in sie werden russische Raketentriebwerke eingebaut. Wir haben also eine amerikanische Rakete, mit ukrainischer Erststufe in der ein russisches Triebwerk steckt. Ein Paradebeispiel für die Verflechtungen, die sich seit dem Ende des Kalten Krieges in den vergangenen mehr als 30 Jahren in der Raumfahrt entwickelt haben.

Auch die amerikanischen Atlas V Raketen fliegen mit den russischen Raketenmotoren. Die Atlas verzeichnete mit diesen robusten Triebwerk noch nie einen Fehlstart. Deshalb nimmt sie gerne für den Transport von besonders wertvoller Fracht – auch der US-Rover „Perseverance“ flog im Laderaum an der Spitze einer Atlas V Richtung Mars.

Eine Atlas-V-Rakete mit russischem Triebwerk steht bereit, um die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx zu starten. Pressestelle NASA/Kim Shiflett

Das bekannteste Beispiel für die Vernetzung im Bereich Raumfahrt ist sicherlich die ISS. Seit mehr als 20 Jahren arbeiten auf der ISS Amerikaner, Kanadier, Japaner und Europäer mit russischen Kolleginnen und Kollegen kontinuierlich zusammen. Auch die Besetzung der Halbinsel Krim im Jahr 2014 hat daran nichts geändert.

Wie geht es auf der ISS weiter?

Die Zusammenarbeit auf der ISS wird zunächst unverändert fortgesetzt. Das war auch während und nach der Auseinandersetzung um die Krim der Fall. Erst vor wenigen Wochen haben die USA ihre Bereitschaft signalisiert, die ISS bis 2030 weiter zu betreiben. Gerade laufen Verhandlungen mit der russischen Raumfahrtbehörde über den Austausch von Fluggelegenheiten zur ISS. Amerikanische Astronauten sollen regelmäßig in russischen Sojus Raumschiffen zur ISS fliegen, im Tausch dafür dürften dann russische Raumfahrer im Crew Dragon von SpaceX die Raumstation anfliegen. Drei russische Kosmonauten werden dafür bereits in den USA trainiert.

US-amerikanische und russische Raumschiffe sind an die ISS angedockt. Links ist das Northrop Grumman Cygnus Versorgungsschiff an das Harmony-Modul und rechts das Sojus MS-12 Besatzungsschiff an das Rassvet-Modul angedockt. Pressestelle NASA

Was den Betrieb der ISS betrifft: Ein Bodenkontrollzentrum für die ISS liegt in Houston/Texas, ein anderes bei Moskau. Sie sind für ihren jeweiligen Anteil an der Station zuständig und stimmen sich bei Themen, die die gesamte Station betreffen, miteinander ab.

Hatte die Krimkrise 2014 gar keine Folgen?

Doch, sie hatte Folgen für die Raumfahrt. Damals hat der US-Kongress beschlossen, dass militärische und staatliche Nutzlasten der USA nicht mehr mit Raketen ins All gebracht werden dürfen, die mit russischen Raketenmotoren ausgerüstet sind. Allerdings wurde eine sehr lange Übergangsfrist bis zum Ende des Jahres 2022 festgeschrieben. Von russischer Seite wurde aber ebenfalls, und zwar mit sofortiger Wirksamkeit, in die Verkaufsverträge der Passus aufgenommen, dass die RD 181 Raketenmotoren nur zivile und keine militärischen Raumfahrzeuge antreiben dürfen.

Zwei RD-181-Triebwerke werden in den USA in die erste Stufe der Antares-Rakete integriert. Pressestelle NASA

Die Amerikaner versuchen auch seit Jahren, als Ersatz für das RD-181-Triebwerk den Raketenmotor BE-4 an den Start zu bringen. Der ursprünglich für 2021 vorgesehene Erstflug hat aber bislang (Stand Februar 2022) nicht stattgefunden. Der BE-4-Raketenmotor ist ein Entwicklungsprojekt von Blue Origin, dem Raumfahrtunternehmen des Amazon Gründers Jeff Bezos. SpaceX, das Raumfahrtunternehmen des amerikanischen Milliardärs Elon Musk, fliegt aber bereits seit mehreren Jahren Satelliten, auch des US-Militärs, ins All. Durch die wachsende Anzahl an Startmöglichkeiten bei kommerziellen Anbietern in den USA, die eigene Triebwerke entwickeln, hat sich die Abhängigkeit der amerikanischen Raumfahrt von den russischen Raketenmotoren verringert.

Im Sommer/September soll die europäisch-russische Marsmission starten. Wie steht es um die?

Die Mission besteht aus einem Rover, der auf einer Landeplattform auf dem Mars abgesetzt wird. Für die Entwicklung des Rovers war die ESA zuständig, für die Landeplattform Russland.

Ein Testmodell des europäischen Rovers ExoMars und seiner Landeplattform, die von Russland entwickelt wurde. Pressestelle ESA

Gestartet wird die Mission im September dieses Jahres an Bord einer russischen Proton-Rakete vom russischen Weltraumzentrum aus, das im kasachischen Baikonur liegt. Dieser Start hätte bereits 2020 stattfinden sollen. Doch damals waren die Bremsfallschirme für die Landung auf dem Mars nicht einsatzbereit. Abschließende Fallschirmtests in den USA mussten wegen der Coronapandemie verschoben werden. Weil die Pandemie auch die Zusammenarbeit der Teams von ESA und der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos beeinträchtigte, wurde der Start schließlich um zwei Jahre verschoben. Jetzt könnte der Ukraine-Krieg verhindern, dass ExoMars abhebt.