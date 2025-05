Wie gefährlich ist die Hasenpest für den Menschen?

In Deutschland wurden 2025 bereits mehrere Fälle von Hasenpest bei Tieren gemeldet. Auch der Mensch kann sich anstecken - unbehandelt kann das tödlich verlaufen.

In der Region Trier wurden 2025 bereits drei Fälle von Hasenpest bei Tieren gemeldet, zuletzt im Eifelkreis. Doch auch in anderen rheinland-pfälzischen Gemeinden wurden in diesem Jahr schon erkrankte Feldhasen gefunden - unter anderem in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land.

Es gibt immer wieder Fälle, auch in Baden-Württemberg. Und die Dunkelziffer an nicht gemeldeten Fällen könnte weitaus höher sein. Die Hasenpest ist auch für den Menschen ansteckend. Antworten zu den wichtigsten Fragen, finden Sie hier:

Tularämie, auch bekannt als Hasenpest, wurde zwar nach dem Nager benannt und tritt hauptsächlich bei Feldhasen auf. Aber auch die verschiedensten Tiere und auch Menschen können sich anstecken.

Die Tularämie ist eine meldepflichtige Tierseuche und wird durch das Bakterium Francisella tularensis ausgelöst. Es kann über direkten Kontakt mit infizierten Tieren aber auch durch Zwischenwirte, zum Beispiel nach einem Zeckenbiss oder Insektenstich, übertragen werden.

Neben Feldhasen können auch Zecken und Insekten die Hasenpest übertragen. IMAGO Zoonar

Auch durch die Luft ist eine Ansteckung möglich, etwa wenn der Staub von infiziertem Kot eingeatmet wird. Auch über die Nahrung ist eine Infektion möglich, über verunreinigtes Wasser oder nicht gut durchgegartes, infiziertes Fleisch. Insgesamt sei das Risiko, in Deutschland über Lebensmittel an Hasenpest zu erkranken, aber gering, so eine Stellungnahme des Bundesamtes für Risikobewertung aus dem Jahr 2018.

Ein Risiko für eine Ansteckung haben vor allem Menschen, die häufig in direkten, physischen Kontakt mit Wildhasen, anderen wilden Tieren oder Überträgern wie Flöhen oder Zecken kommen. Laut Robert-Koch-Institut ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch möglich, aber nicht bekannt.

Bei Hasen kann die Hasenpest innerhalb weniger Tage tödlich enden. Die erkrankten Tiere verlieren ihre natürliche Scheu, sind oft stark abgemagert, atmen schnell und haben struppiges Fell.

Tote Tiere sollte man nicht berühren. Wer ein totes Wildtier findet oder ungewöhnlich zahme Wildtiere beobachtet, kann diese bei der Gemeinde oder direkt beim jeweiligen Jagdpächter melden.

Feldhasen mit Hasenpest können ungewöhnlich zahm sein. Um eine Ansteckung zu vermeiden, sollten sie nicht angefasst werden. Dasselbe gilt für tote Tiere. IMAGO imagebroker

In Baden-Württemberg wurden dieses Jahr fünf Fälle von Hasenpest bei Menschen gemeldet (Stand: 8.5.2025). In ganz Deutschland sind es laut RKI 22 Fälle (Stand 30.4.2025) – im Vergleich zu 38 Fällen im selben Zeitraum 2024.

Wer infiziert ist, kann das gegebenenfalls auch erst nach wenigen Wochen bemerken. Typisch beim Menschen können grippeähnliche Symptome sein, aber auch Durchfall, Fieber oder sogar Lungenentzündungen, wenn Bakterien eingeatmet wurden. Und bei Bissen: Geschwüre an der Stelle.

Die Hasenpest löst beim Menschen grippeähnliche Symptome aus. Auch Durchfall, Fieber und eine Lungenentzündung können auftreten. IMAGO Panthermedia

Unbehandelt kann die Krankheit tödlich verlaufen. Je nach aufgenommener Art und Menge der Bakterien, Übertragungsweg, und dem Zeitpunkt des Beginns einer gezielten Therapie gibt es eher milde oder sehr schwere Krankheitsverläufe.

Die Infektion durch das Einatmen der Subspezies tularensis des Erregers Francisella tularensis kann unbehandelt in 30 bis 60 Prozent der Fälle zum Tod führen. Dieser Subtyp kommt vor allem in Nordamerika vor. Bei Infektionen mit dem in Europa auftretenden Subtyp holarctica kommt es oft zur Spontanheilung. Und es gibt ein wirksames Antibiotikum. Mit ihm ist die Sterblichkeitsrate laut RKI sehr gering .

Natürlich können freilaufende Katzen oder Hunde mit Tieren in Berührung kommen, die die Hasenpest haben. Katzen scheinen weniger anfällig für Hasenpest zu sein als andere Tiere wie Hasen und Nager. Dennoch können sie sich anstecken.

Dasselbe gilt für Hunde, wenngleich gesunde Hunde wohl ebenso selten erkranken, unter Umständen den Erreger aber auf ihre Besitzer übertragen können. Auch bei Hunden und Katzen ist die Krankheit beim Tierarzt mit Antibiotikum gut behandelbar.

Auch Hunde können sich bei Feldhasen mit der Hasenpest infizieren - zum Beispiel bei der Jagd. Für sie ist das zwar selten gefährlich. Sie können aber Menschen anstecken. IMAGO Carsten Dammann

Die Gefahr für die Allgemeinheit ist zunächst als eher gering einzuschätzen. Doch einfache Verhaltensregeln können uns und unsere Tiere schützen:

Wer auf den Wegen bleibt und seinen Hund in der Feldflur und Wäldern anleint, schützt sich selbst und auch die Wildtiere. Der Landesjagdverband Baden-Württemberg e.V. bittet etwa um Rücksicht während der Brut- und Setzzeit, die im Frühjahr beginnt und im Sommer endet.

