Harald Lesch und Klaus Zierer: Wer Forschung ernst nimmt, stärkt musische Fächer

Mit einer 3D-App eine eigene Wohnung bauen und gestalten statt 45 Minuten lang Mathe, Kunst oder Chemie-Unterricht – so sieht Lernen an der Oberschule in Berenbostel aus. "Theo", "themenorientiertes Lernen", heißt das Konzept für fächerübergreifende Lernphasen und steht für eine neue Lernkultur.



Doch warum brauchen wir eigentlich eine neue Lernkultur, welche Elemente sollte sie haben und auf welche Weise kann man neue Wege gestalten?



Jan Vedder ist Lehrer an der Oberschule in Berenbostel, wo er "Theo" mitentwickelt hat. Er erzählt von diesen neuen Lernformaten, welche Erfahrungen die Schule bisher gemacht hat und welche neuen Konzepte es noch an seiner Schule gibt.



Blog von Jan Vedder: Vedducation | https://www.vedducation.de/

Youtube: THEOS und LEAS | https://www.youtube.com/watch?v=ZKKKtrTEaRQ

Ferdinand Stebner: Was genau ist selbstreguliertes Lernen? | https://www.ardaudiothek.de/episode/die-schule-brennt-der-bildungspodcast-mit-bob-blume/ferdinand-stebner-was-genau-ist-selbstreguliertes-lernen/swr/13433129/

Stefan Ruppaner: Schule ohne Unterrichtsstunden – Die Alemannenschule in Wutöschingen | https://www.ardaudiothek.de/episode/die-schule-brennt-der-bildungspodcast-mit-bob-blume/stefan-ruppaner-schule-ohne-unterrichtsstunden-die-alemannenschule-in-wutoeschingen/swr/13295361/

Podcast "Psychologie fürs Klassenzimmer" mit John Hattie | https://www.podcast.de/episode/641217036/spezial-de-implementierung-gespraech-mit-john-hattie-ov



Literatur

Verena Friederike Hasel: Der tanzende Direktor

Jesper Juul: Schulinfrakt. Was wir tun können, damit es Kindern, Eltern und Lehrern besser geht



