Es geht bei den Versuchen um die uralte und immer noch faszinierende Frage: Wie viel Affe steckt im Menschen, wie viel Mensch im Affen. Die Tübinger Forscher wollten herausfinden, ob Weißbüschelaffen im Ansatz über so etwas wie Sprache verfügen, also über eine wiederkehrende erkennbare Struktur, die die Tier-Laute ordnet.

Steffen Hage vom Centrum für Integrative Neurowissenschaften an der Uni Tübingen erläutert, dass diese Äffchen zum Beispiel Fieptöne produzierten und dass man annahm, diese Töne hätten keinerlei Struktur. Er und sein Team konnten aber nun das Gegenteil beweisen. Die Forscher unterbrachen immer wieder das Fiepen der Äffchen und beobachteten, dass die Unterbrechungen nur an ganz bestimmten Stellen möglich waren.

Das sei ähnlich wie beim Menschen, sagt Hage. Wenn man ihm beim Reden unterbreche, so passiere dies in der Regeln zwischen einzelnen Silben. So auch bei den Äffchen: Mit den Unterbrechungsversuchen zeigten die Forscher letztlich, dass der scheinbar unstrukturierte Laut aus Silben besteht, die immer die gleiche Länge haben. Das Fiepen –so Hage- bestehe aus Fiep-Bausteinen mit einer Länge von cirka 100 Millisekunden.