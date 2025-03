Leibniz-Preis 2025: Welche Forschung dieses Jahr ausgezeichnet wurde

per Mail teilen

Zehn Spitzenforscherinnen und -forscher erhalten für 2025 den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis oder Leibniz-Preis. Sie erhalten 2,5 Millionen Euro für ihre Forschung.

Inoffiziell wird er als der „deutschen Nobelpreis“ gehandelt – der Leibniz-Preis 2025 zeichnet jährlich exzellente Forschung aus. "Spitzenforschung, so wie sie durch den Leibniz-Preis gefördert wird, spielt eine ganz zentrale Rolle für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes.“, sagt Katja Becker, Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft . "Sie ist wichtig für die Innovationsfähigkeit und für die Resilienz des Landes.“

Seit 1986 wird der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis jährlich von der DFG verliehen. "Leibniz war ein ganz wichtiger Vordenker der Aufklärung und für diesen Geist steht auch der Leibniz-Preis.“, so Becker.

Leibniz-Preis: Von katholischer Theologie über KI bis zur Materialchemie

Dieses Jahr feiert die DFG das vierzigste Jubiläum des Preises – es werden zehn Forschende aus Natur-, Geistes-, Lebens- und Sozialwissenschaften geehrt.

Preisträgerinnen und -träger der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis 2025 Volker Haucke , Biochemie und Zellbiologie, Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie, Berlin

, Biochemie und Zellbiologie, Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie, Berlin Hannes Leitgeb , Theoretische Philosophie, LMU München

, Theoretische Philosophie, LMU München Bettina Valeska Lotsch , Festkörper- und Materialchemie, Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, Stuttgart

, Festkörper- und Materialchemie, Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, Stuttgart Wolfram Pernice , Experimentelle Physik, Universität Heidelberg

, Experimentelle Physik, Universität Heidelberg Ana Pombo , Genombiologie, Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin, Berlin

, Genombiologie, Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin, Berlin Daniel Rückert , Künstliche Intelligenz, TU München

, Künstliche Intelligenz, TU München Angkana Rüland , Angewandte Mathematik, Universität Bonn

, Angewandte Mathematik, Universität Bonn Michael Seewald , Katholische Theologie, Universität Münster

, Katholische Theologie, Universität Münster Maria-Elena Torres-Padilla , Epigenetik, Helmholtz Zentrum München

, Epigenetik, Helmholtz Zentrum München Robert Zeiser, Hämato-Onkologie, Universitätsklinikum Freiburg

"Der Preis kann an Wissenschaftler*innen aus allen Wissenschaftsbereichen verliehen werden – diese Vielfalt an Ausgezeichneten finde ich immer wieder faszinierend“, sagt die Präsidentin der DFG, Katja Becker. Zentrales Auswahlkriterium sei die wissenschaftliche Exzellenz:

"Das heißt, wir wählen Persönlichkeiten aus, die in den vergangenen Jahren bereits herausragende Forschungsleistungen erbracht haben und von denen aber auch zu erwarten ist, dass sie in Zukunft die Grenzen des Wissens nochmals signifikant erweitern.“

Von katholischer Theologie über KI bis zur Materialchemie: Diese Preisträgerinnen und -träger wurden für ihre exzellente Forschung mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet. 3sat nano/DFG

"Brennende Themen unserer Zeit“ erhalten Auszeichnung

Die Themen, mit denen sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beschäftigen, spiegelten dabei die brennenden Themen und Probleme unserer Zeit wider, sagt die DFG-Präsidentin Becker. "Das kann zum Beispiel die Klimaforschung sein oder die Erforschung von Energiesystemen der Zukunft, von Künstlicher Intelligenz oder des Biodiversitätsverlust.“

Oder die Entwicklung von neuen Therapien für Krebspatienten. Das ist das Spezialgebiet von Robert Zeiser , einem der diesjährigen Preisträger.

"Es ist eine unglaublich große Ehre und Anerkennung meiner Arbeiten“, so Zeiser. Der Freiburger erforschte unter anderem schwerwiegende Nebenwirkungen von Krebsbehandlungen nach Stammzelltransplantationen.

Drei Forschende aus Baden-Württemberg erhalten Leibniz-Preis 2025

Forschung macht Krebsbehandlung sicherer

Nach einer solchen Transplantation kann es vorkommen, dass Immunzellen der Spender sich gegen den Körper der Empfänger richten – mit teils fatalen Folgen. Graft-versus-Host-Erkrankung wird diese Nebenwirkung genannt. Was genau dabei im Körper abläuft, hat Robert Zeiser grundlegend erforscht. Und: Er fand heraus, dass ein Medikament, das bereits in anderen Fällen genutzt wird, auch gegen diese gefährliche Komplikation wirkt.

"Die Grundlagenforschung wurde 2014 abgeschlossen und publiziert. Und bereits 2020 kam die Zulassung in den USA,“ so der Onkologe. Mittlerweile sei das Medikament weltweit zugelassen und der Standard bei der Behandlung dieser Nebenwirkung. "Als die Zulassung kam, habe ich mich persönlich sehr gefreut für unsere Patienten, weil wir ihnen jetzt ein zugelassenes Medikament anbieten können, um diese schwere Erkrankung zu behandeln und zum Teil auch zu heilen“

Darüber hinaus hat der Freiburger Onkologe eine Immuntherapie gefunden, mit der Menschen sicherer behandelt werden können, bei denen der Blutkrebs ein zweites Mal auftritt. Durch die Therapie wird der Tumor für die körpereigene Immunabwehr der Patienten sichtbar gemacht und kann bekämpft werden. Auch diese Behandlung ist zugelassen und wird heute standardmäßig eingesetzt.

Insgesamt führte Robert Zeisers Grundlagenforschung bereits zu sechs klinischen Studien, die zum Teil noch laufen.

Paul-Ehrlich-Preis 2025: Forschung am Immunsystem ausgezeichnet

DFG: Wir erwarten auch in Zukunft herausragende Leistungen

Für die Präsidentin der DFG, Katja Becker ist Robert Zeiser ein würdiger Leibniz-Preisträger: "Er arbeitet auf höchstem internationalem Niveau, sehr interdisziplinär, er bildet Netzwerke.“ In der Vergangenheit habe er bereits hervorragende Leistungen gebracht, "und wir gehen davon aus, dass er das auch in Zukunft tun wird.“

Für Robert Zeiser ist die Ehrung auch ein Ansporn: "Es ist eine große persönliche Freude, wenn man sieht, dass Patienten davon profitieren, dass wir Wissenschaft machen. Und eine Anerkennung wie der Leibniz-Preis motiviert, weiterzumachen und weiterzuforschen und sich nicht damit zufrieden zu geben, wie die aktuelle Situation ist.“

Doch Ruhm und Ehre ist nur ein Aspekt, durch den der Leibniz-Preis gekennzeichnet ist, sagt Katja Becker, die Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. "Die Preisträger und Preisträgerinnen genießen international höchstes Ansehen und erhalten häufig Spitzenpositionen in Wissenschaft und Wirtschaft.“ Zwölf von ihnen wurden auch mit einem Nobelpreis geehrt.

Prof. Dr. Robert Zeiser erhält den DKMS Mechtild Harf Wissenschaftspreis 2024. Nun erhält er für seine exzellente Forschung mit dem Leibniz-Preis 2025 die nächste Auszeichnung. DKMS / © Fraser Cameron

2,5 Millionen Euro für „riskantere“ Forschung

Dazu komme aber auch noch das Preisgeld von 2,5 Millionen Euro. Zum Vergleich: Nobel-Preisgewinner und -gewinnerinnen erhalten umgerechnet rund eine Millionen Euro, zum Teil wird es unter mehreren Personen aufgeteilt. Allerdings muss das Preisgeld beim Leibniz-Preis für die Forschung ausgegeben werden – es handelt sich um einen Forschungsförderpreis: „Dabei kann das Geld aber ganz flexibel verwendet werden.“, erklärt die Präsidentin der DFG.

"Zum Beispiel, um Mitarbeiter einzustellen, um Geräte zu kaufen, um Reisen zu Konferenzen und zu Forschungszwecken durchzuführen.“ Das ermögliche eine große wissenschaftliche Freiheit: "Der Preis schenkt Zeit: Zeit zum Nachdenken, Zeit, der eigenen Neugierde wirklich zu folgen.“, so Becker.

Auch Robert Zeiser hat schon konkrete Ideen, wie der das Preisgeld verwenden will: "Es gibt immer wieder Projekte, die relativ sicher sind, bei denen man schon eine Ahnung hat, was dabei herauskommt.“ Auf der anderen Seite stünden riskantere Forschungsfragen, für die es schwieriger sei, Förderungen zu erhalten.

"Aber gerade diese Projekte sind, wenn sie denn positiv ausfallen, viel wichtiger für den Erkenntnisgewinn.“ Einige solcher Hochrisikoprojekte will er mit der Förderung des Leibniz-Preis nun voranbringen - in der Hoffnung, weitere Therapien aus dem Labor in die verbesserte Versorgung der Patientinnen und Patienten zu bringen.