Islamistische Extremisten haben in jüngster Zeit mit ihren Attentaten viele Menschen verstört. In einigen Schulen in Baden-Württemberg gab es jedoch auch vereinzelt Zustimmung von Schülern für den Mord an einem Geschichtslehrer in Paris. Wie weit verbreitet sind islamistische Tendenzen an den Schulen und was kann dagegen getan werden? Ein Gespräch mit Mathieu Coquelin, dem Leiter der Fachstelle für Extremismusdistanzierung in Stuttgart. mehr...