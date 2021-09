Seit dem 1. September können besonders gefährdete Menschen sich ein drittes Mal gegen Corona impfen lassen. Zum Einsatz kommen bei der Booster-Impfung nur mRNA-Impfstoffe. Ulrike Till aus der Wissenschaftsredaktion hat die Antworten auf drängende Fragen.

Wer kann sich jetzt die dritte (oder zweite) Spritze holen?

Das Angebot gilt in erster Linie für sehr alte und besonders gefährdete Menschen: Das sind alle über 80, egal ob in Heimen oder zuhause. Außerdem können Menschen mit Immunschwäche drankommen oder solche mit einem durch Medikamente unterdrücktem Immunsystem.

Des Weiteren können Bewohner*innen und Beschäftigte von Alten- oder Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen der Eingliederungshilfe ihren Impfschutz jetzt auffrischen lassen – wenn sie seit mehr als einem halben Jahr vollständig geimpft sind. Im Prinzip sind das alle, die Anfang des Jahres zur Priorisierungsgruppe eins gehört haben.

Die Booster-Impfungen starten bei uns am ersten September. In Israel wird bereits die dritte Impfung verabreicht. Imago IMAGO / Wilhelm Mierendorf

Doch auch jüngere Menschen, die schon mehr als sechs Monate doppelt mit AstraZeneca oder einfach mit Johnson und Johnson geimpft sind, können sich eine Auffrischungsspritze mit Biontech oder Moderna holen.

Wie bekommt man einen Termin für die Booster-Impfung?

Hauptanlaufstelle für alle, die noch selbst mobil sind, sind die niedergelassenen Ärzt*innen. Man kann also zum Beispiel in der Hausarztpraxis anrufen und einen Termin ausmachen.

Wie bei den letzten beiden Impfungen kann die dritte Impfung mit dem Hausarzt besprochen werden. Imago IMAGO / blickwinkel

Wer im Heim lebt, wartet ab, bis die dritte Impfung dort angeboten wird. Da muss man selber gar nicht aktiv werden. Zusätzlich werden wieder mobile Impfteams im Einsatz sein. Impfstoff gibt es auf jeden Fall genug, versichert Jens Spahn.

Was sagt denn die Forschung zur dritten Impfung? Wieviel bringt sie?

Noch gibt es keine großen wissenschaftlichen Studien. Die Datenlage ist noch dünn. Viele Forschende gehen davon aus, dass eine Auffrischung bei sehr alten und immungeschwächten Menschen sinnvoll ist: Christian Drosten zum Beispiel oder der Impfstoffexperte Leif Erik Sander.

Aktuelle Zahlen aus Israel zeigen, dass dreifach geimpfte Senioren wohl besser vor einer Ansteckung mit der Delta-Variante geschützt sind. Und Biontech hat auch gerade vielversprechende Daten zur Booster-Impfung veröffentlicht.

Kritiker warnen jedoch, dass man zunächst die Stellungnahme der Ständigen Impfkommission abwarten sollte. Wegen fehlender Studien sind die Experten dort gerade noch sehr zurückhaltend.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Auffrischungsimpfungen bis vor kurzem als Luxus in reichen Ländern abgelehnt. Jetzt heißt es, die dritte Spritze sei ein gutes Mittel, besonders gefährdete Personen zu schützen.

Sind Opa und Oma gefährdet, wenn sie keine Drittimpfung wollen?

Gerade bei Älteren lässt der Impfschutz mit der Zeit nach und das deutlich mehr als bei jungen Menschen. Das zeigt auch eine noch nicht veröffentlichte Studie aus Deutschland: Da waren bei fast der Hälfte der betagten Probanden nach einem halben Jahr keine neutralisierenden Antikörper gegen die Delta-Variante mehr im Blut. Studienteilnehner*innen Mitte 30 hatten die schützenden Antikörper dagegen noch zu fast hundert Prozent.

Gerade für ältere Menschen ist eine dritte Impfung sinnvoll. Durch die neuen Varianten des Coronavirus kann der Schutz aufgefrischt werden. Imago IMAGO / Andia

Wichtig ist aber: Der Schutz vor schwerem Verlauf und Tod ist bei den meisten Senioren immer noch sehr gut – da spielen nämlich nicht nur Antikörper eine Rolle, sondern zum Beispiel auch langfristig aktive Gedächtniszellen des Immunsystems.

Wäre vor einer Auffrischung nicht eine Blutuntersuchung auf Antikörper sinnvoll?

Das klingt erstmal nach einer guten Idee, aber so einfach ist es leider nicht. Es gibt viele verschiedene Antikörper – und die wichtigsten, die neutralisierenden Antikörper, lassen sich gar nicht in Routinetests messen. Da muss man die Proben mit echtem Coronavirus in Kontakt bringen, was nur in einem Hochsicherheitslabor funktioniert.

Eine Blutuntersuchung vor der Booster-Impfung ist nicht einfach. In einem Hochsicherheitslabor müssten die Proben mit dem Coronavirus in Kontakt kommen. Imago IMAGO / Eibner

Gängige Antikörpertests liefern zwar durchaus einen Hinweis: Wer da ganz hohe Werte hat, hat wahrscheinlich einen ziemlich guten Schutz. Umgekehrt sind niedrige Werte aber nicht immer ein Alarmzeichen – eben weil auch T-Zellen und andere Faktoren eine Rolle spielen. Großflächige Antikörpertests würden im Moment also eher wenig bringen.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Drittimpfung noch nicht, wartet noch mehr Studien ab. Sollen Risikogruppen auch erst mal abwarten?

Das sollte man sicher am besten ganz in Ruhe mit seiner Ärztin oder seinem Arzt besprechen.

Für immungeschwächte Personen ist das Coronavirus besonders gefährlich. Mit der dritten Impfung lässt sich der Schutz noch einmal auffrischen und das Krankenhaus kann mit einer großen Wahrscheinlichkeit vermieden werden. Imago IMAGO / epd

Viele Fachleute haben sich schon ganz klar für Auffrischungsimpfungen bei Hochrisikogruppen ausgesprochen: Christian Drosten etwa oder der Impfstoffexperte Leif Erik Sander. Auch die deutsche Gesellschaft für Immunologie hat sich positiv geäußert.

Im Moment sind es jedenfalls vor allem alte Menschen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem, die trotz Impfung im Krankenhaus landen. Wer da auf Nummer sicher gehen will, kann seinen Schutz mit der dritten Spritze vermutlich verbessern. Die Auffrischung pusht das Immunsystem, und Pilotstudien zufolge werden nochmal deutlich mehr Antikörper und Gedächtniszellen gebildet als bei den ersten beiden Spritzen.