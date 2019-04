Beim Thema Frühstücken gibt es die Einen und die Anderen. Zum Beispiel Axel Fink, Diabetiker, übergewichtig. Es war höchste Zeit für ihn, seine Ernährung umzustellen. Und seit er mit einem sättigenden Frischkornbrei in den Tag startet, hat er 40 Kilo abgenommen. Mittags gibt’s für ihn nur noch Gemüse und etwas Fleisch – und auch am Abend eher etwas Leichtes.

Und auf der anderen Seite: André Junghans, mit Übergewicht und einer Fettleber, also einer Diabetes-Vorstufe. Er geht den anderen Weg, lässt das Frühstück aus – und hat seitdem 16 Kilo abgenommen.

"Die Vermutung ist dabei, wenn ich nicht frühstücke, dann esse ich mehr im Laufe des Tages ungesunde Dinge. Oder ich esse mittags oder abends relativ viel." Das Gefährlich sind aus Sicht Krögers Kohlenhydrate, wie sie in Nudeln, Brot oder Müsli stecken.

Er rät: Kohlenhydrate so früh wie möglich am Tag zu essen. Und begründet das mit dem Insulin.

Insulin ist das Hormon der Bauchspeicheldrüse. Seine Aufgabe ist, Kohlenhydrate in die Zellen zu schleusen. So senkt es den Blutzuckerspiegel. Aber Insulin baut aus Kohlenhydraten auch Fett auf. Deswegen sollte der Insulinspiegel immer so niedrig wie möglich sein.