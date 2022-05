Fragwürdige Therapien bei Long Covid

per Mail teilen

Jeder Zehnte Betroffene leidet auch lange nach einer Corona-Infektion an Atemnot, Schmerzen oder Müdigkeit. Bringt eine oft teure Sauerstofftherapie oder Blutwäsche Linderung? Long Covid-Spezialist Christoph Kleinschnitz ist eher skeptisch.

Müdigkeit, Muskelschmerzen, Gedächtnislücken, Atemnot – die Beschwerden bei Long Covid sind vielfältig. Mittlerweile ist jeder zehnte Corona-Erkrankte in Deutschland von Long Covid betroffen.

Es gibt unterschiedliche Therapien, die mehrere tausend Euro kosten können und die Patient:innen im Zweifelsfall selbst bezahlen müssen – zum Beispiel die Hyperbare Sauerstofftherapie, über die sich im Netz viele positive Erfahrungsberichte tummeln.

Aber nicht alle Long Covid Therapien können wirklich weiterhelfen. Professor Christoph Kleinschnitz ist Neurologe am Universitätsklinikum in Essen. Dort gibt es seit 2021 eine Long- bzw. Post Covid-Ambulanz, in der seither mehr als 500 Menschen behandelt wurden.

Auch nach einer überstandenen Corona-Infektion leiden einige noch unter Symtomen, zum Beispiel unter extremer Erschöpfung. imago images IMAGO/Rolf Poss

Was bringt Hyperbare Sauerstofftherapie bei Long Covid wirklich?

Bei der hyperbaren Oxygenierung wird den Patient:innen in zeitlichen Intervallen reiner Sauerstoff zum Atmen gegeben. Unter der Annahme, dass Long Covid zu einer Minderversorgung von Sauerstoff in allen Geweben des Körpers inklusive des Gehirns führt, könnte diese Therapie gegen die Folgen der Covid-Erkrankung helfen. Denn es haben sich möglicherweise Blutgerinnsel gebildet, die den Sauerstoff nicht richtig in die Gewebe reinlassen.

Ob nach einer überstandenen Corona-Infektion Blutgerinnsel noch längerfristig für Symptome sorgen können, ist bislang noch wenig erforscht. imago images imago images/Science Photo Library

Wenn man dann reinen Sauerstoff dem Körper unter Überdruck zuführt, dringt der Sauerstoff in dieses unterversorgten Gewebe ein und könnte diese Long Covid Symptome verbessern.

Prof. Kleinschnitz glaubt jedoch, dass dieses Phänomen nur in seltenen Fällen Long Covid zugrunde liegt. Er zweifelt an der Theorie, dass ein Sauerstoffmangel über lange Zeit in den Organen besteht und dieser dann für einen bunten Strauß aller Symptome verantwortlich sein könnte. Dafür gebe es keine bewiesene Evidenz, so Kleinschnitz.

Die Hyperbare Sauerstofftherapie soll Long Covid Betroffenen angeblich Linderung verschaffen. Die Kosten müssen Betroffene meist aus eigener Tasche bezahlen. imago images imago images/Andia

Die Sauerstofftherapie kann auf mehrere tausend Euro kommen. Es gibt noch andere Verfahren wie die Blutwäsche. Auch sie kann über 10.000 Euro kosten, je nachdem, wie viele Behandlungszyklen man anwendet.

Wie funktioniert eine Blutwäsche bei Long Covid und was verspricht man sich davon?

Die Blutwäsche ist ein durchaus etabliertes Verfahren in der Medizin, auch in der Neurologie. Die Annahme bei der Anwendung bei Long Covid ist, dass bestimmte Entzündungsbotenstoffe bei Long Covid über Monate im Blut oder in den Organen der Patientinnen und Patienten vorhanden sein könnten.

Diese Entzündungsbotenstoffe und diese Blutpfropfen sollen bei der Blutwäsche aus dem Körper "herausgewaschen" werden und dadurch eine Symptomlinderung erzielen.

Eine Blutwäsche wird Long Covid Patient:innen oft als "Wundertherapie" angepriesen. Das Verfahren ist nicht nur kostspielig, sondern kann unter Umständen auch schwere Nebenwirkungen verursachen. imago images imago/Oliver Ring

Auch hier ist Prof. Kleinschnitz skeptisch: Er hält die Grundannahme für unbewiesen und falsch. Es bleibe schwierig zu erklären, so Kleinschnitz, wie solche Entzündungsbotenstoffe und auch Blutgerinnsel über Monate anhalten sollen. Ob man die dann durch eine Blutwäsche auch wirklich rauswaschen kann, sei wirklich mehr als fraglich. Wobei gerade die Blutwäsche auch mit schwereren Nebenwirkungen einhergehen kann, so Kleinschnitz.

Wie werden Menschen in der Essener Long Covid-Ambulanz behandelt?

Prof. Kleinschnitz fordert, dass experimentelle Therapieverfahren in einem Zusammenhang mit der Studiensituation stehen sollten. Solche Therapien sollten in klinischen Studien kontrolliert, verblindet und unter Ausschaltung des Placebo-Effektes geprüft werden, so Kleinschnitz. Bisher sei das nicht der Fall.

In der Essener Klinik für Neurologie, die Prof. Kleinschnitz leitet, wird das Thema Long Covid inter- und multidisziplinär angegangen. Bei den vielen Symptomen, die die Patientinnen und Patienten schildern, sei es nicht mit der einen Maßnahme getan, die mit einem Schlag alle Symptome heilt.

Welche Alternativen gibt es?

In der Essener Klinik setzen die Ärztinnen und Ärzte sehr pragmatisch an den Symptomen an, so Kleinschnitz. Viele Patientinnen und Patienten klagen beispielsweise über Schmerzstörungen. Da könne man mit Entspannungsverfahren sehr viel tun, aber auch mit Tabletten.

Long Covid sollte am besten interdisziplinär behandelt werden. imago images imago images/Rolf Poss

Viele klagen auch über Schlafstörungen und Depressionen. Dort könne man über psychologische Hilfe viel machen und temporär auch bestimmte Tabletten einsetzen. Einige leiden unter pathologischer Müdigkeit. In der Essener Klinik gibt es Übungsprogramme, die auch schon vor Covid bei Patienten mit Multipler Sklerose oder Tumorpatienten eingesetzt wurden.

Mit dieser Mischung aus medikamentösen Verfahren, psychologischen Verfahren und aktivierenden Verfahren könne man die Patientinnen und Patienten gut behandeln.

Welchen Rat gibt es für unzufriedene Long Covid Patient:innen?

Momentan gebe es einen gewissen Versorgungsengpass, so Kleinschnitz. Hausärzte können das nicht immer alles bewerkstelligen. Auch die Ambulanzen an den diversen Unikliniken laufen gerade ein bisschen über, oder die Wartezeiten sind lang, sagt Prof. Kleinschnitz.

Daher sei es besonders wichtig, dass man die Patientinnen und Patienten von vornherein in die richtigen Bahnen lenkt.

Häufig erlebt Prof. Kleinschnitz es, dass die Patient:innen mit Akten an Voruntersuchungen in seine Ambulanz kommen. Prof. Kleinschnitz empfiehlt, erst einmal einen Schritt zurück zu gehen und den Leuten zuzuhören: Wo liegt denn das eigentliche Problem? Gibt es seelische Konflikte? Gibt es Stresssituationen, die momentan mit in diese Symptome hereinspielen können?

Auf die Laborwerte allein kann man sich nach Einschätzung von Christoph Kleinschnitz bei der Behandlung von Long Covid nicht verlassen. imago images imago images/BildFunkMV

Hat man diese Faktoren identifiziert, könne man die Patient:innen in die richtigen Versorgungsstrukturen lenken – nicht an den zwanzigsten Arzt, der Blutbild oder Laborwerte abnimmt, sondern vielleicht an qualifizierte Psychologen, Neuropsychologen und auch mal zum Krankengymnast.