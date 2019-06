Kommunizieren mit vollständig Gelähmten über eine spezielle Haube. Diese Form des "Gedankenlesens", die Tübinger Hirnforschern angeblich vor rund zwei Jahren gelungen war, wurde als große wissenschaftliche Sensation gefeiert. Nun kommt eine Untersuchungskommission zum Schluss, der renommierte Tübinger Hirnforscher Professor Niels Birbaumer und seine Co-Autoren hätten in der Studie Daten verfälscht. Was steckt dahinter?

Die jetzt so umstrittene Studie wurde vor zwei Jahren in der Fachzeitschrift PLOS Biology veröffentlicht. Damals gingen die Ergebnisse und die dazugehörigen Bilder um die Welt: Menschen mit einer speziellen Haube auf dem Kopf, in die Sensoren eingearbeitet sind. Die Studie ergab, dass vollständig gelähmte Menschen mit einer speziellen Haube auf dem Kopf über Sensoren zumindest wieder Ja- und Nein-Antworten geben können. Über eine Schnittstelle zwischen dem Gehirn und einem Computer sollte Kommunikation möglich sein. Es geht dabei um Patienten, die aufgrund einer amyotrophen Lateralsklerose (ALS), einer Erkrankung des zentralen und peripheren Nervensystems, in einen Zustand vollständiger Lähmung geraten sind.