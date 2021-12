Folge 5 – Noch mehr Wissenschaft im SWR

Behind the Sc(i)en(c)e

In den ersten vier Folgen ging es vor allem um die tagesaktuelle Redaktion SWR Wissen Aktuell, im SWR ist diese aber nur ein Teil der kompletten Abteilung Wissenschaft und Bildung. In dieser werden noch viel mehr Wissenschaftsformate für Hörfunk, Fernsehen und Online produziert. Welche es gibt und wie die Abteilung funktioniert, erklärt in der fünften Folge Gábor Paál, der Abteilungsleiter von Wissenschaft und Bildung.