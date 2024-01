Folge 25: Hilft mir KI, gesünder zu leben?

per Mail teilen

Früher haben wir Symptome gegoogelt, heute können wir ChatGPT fragen. Doch wie verlässlich sind solche Chatbots bei Gesundheits- und Ernährungsfragen wirklich?

Mit dem Beistand von Matthias Riedl von der Ernährungs-Docs testen wir, ob die KI als Ernährungsberater taugt, und beleuchten die Chancen und Grenzen von KI in der persönlichen Gesundheit.

Über die Hosts

Gregor Schmalzried ist freier Tech-Journalist, u.a. für den Bayerischen Rundfunk und Brand Eins.

Marie Kilg ist freie Journalistin und Innovationsmanagerin im Deutsche Welle Lab. Zuvor war sie Produkt-Managerin bei Amazon Alexa.

In dieser Folge:

00:00 Gregors Ernährungs-Experiment

7:00 KI als Gesundheits-Assistent

14:10 Klappt der KI-Ernährungsplan?

25:15 Was haben wir mit KI gemacht?

Redaktion und Mitarbeit:

David Beck, Cristina Cletiu, Chris Eckardt, Fritz Espenlaub, Marie Kilg, Mark Kleber, Hendrik Loven, Gudrun Riedl, Christian Schiffer, Gregor Schmalzried

Links und Quellen:

Dr. Matthias Riedl und die Ernährungsdocs

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die-ernaehrungsdocs/index.html

In 5 Tagen Mord - Die Krimi-Challenge mit KI

https://www.ardaudiothek.de/sendung/in-5-tagen-mord-die-krimi-challenge-mit-ki/13027883/

Patrick von Twitter und der Dr. House Chatbot

https://twitter.com/PatrickJBlum/status/1745900287565402503?s=19

Was denken Ärztinnen und Ärzte über ChatGPT?

https://www.pennmedicine.org/news/news-blog/2023/september/should-patients-and-clinicians-embrace-chatgpt

https://www.cnet.com/health/medical/chatgpt-for-self-diagnosis-ai-is-changing-the-way-we-answer-our-own-health-questions/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10028563/

Christian Schiffers Reportage über Gesundheits- und Sportgadgets

https://www.br.de/mediathek/podcast/radioreportage/digitale-fitness-wie-technologie-unser-verstaendnis-von-sport-und-gesundheit-neu-definiert/2087573

Maries Tools für den Notiz-Chatbot

https://omnivore.app/ - hiermit speichere und markiere ich Artikel

https://obsidian.md/ - hier leben meine Notizen. Meine Artikel werden durch ein Plugin aus Omnivore eingebunden.

https://wfhbrian.com/introducing-smart-chat-transform-your-obsidian-notes-into-interactive-ai-powered-conversations/ - dieses Plugin verbindet das ganze Material mit einem Chatbot

