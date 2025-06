Flugzeugabsturz in Indien: Wo man im Flugzeug am sichersten sitzt

Flugzeuge gelten als sicher – doch der Flugzeugabsturz in Indien wirft neue Fragen auf. Studien geben einen Einblick über die sichersten Sitzplätze.

In der indischen Millionenstadt Ahmedabad ist am 12. Juni 2025 ein Flugzeug der Airline Air India kurz nach dem Start abgestürzt. Die Boeing 787-8 stürzte über einem Wohngebiet zu Boden – auf dem Weg nach London-Gatwick. An Bord befanden sich laut Behörden 242 Menschen, darunter 230 Passagiere. Rettungskräfte berichten von mindestens 30 Todesopfern, viele weitere werden noch vermisst oder liegen verletzt in Krankenhäusern.

Warum die Maschine vom Kurs abkam, ist bislang unklar. Beide Flugschreiber wurden allerdings mittlerweile gefunden. Laut Flughafen hatte die Crew kurz nach dem Abheben einen Notruf abgesetzt. Besonders tragisch: Nur eine Person überlebte das Unglück – sie saß auf Platz 11A. Ein einzelnes Schicksal, das die Frage aufwirft, ob die Wahl des Sitzplatz' eine Rolle bei der Überlebenschance spielt.

Der Flugzeugabsturz in Indien wirft neue Fragen auf: Welcher Sitzplatz im Flugzeug ist am sichersten? picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Nach dem Flugzeugabsturz in Indien: Wie sicher ist Fliegen wirklich?

Fliegen gilt als sehr sicher. Unfälle passieren inzwischen sehr selten. Trotzdem fragen sich Passagiere, auf welchem Platz sie im Notfall am sichersten aufgehoben sind und die größten Überlebenschancen haben. Die Frage wurde immer wieder wissenschaftlich untersucht – auch mithilfe eines spektakulären Experiments.

Am 27. April 2012 wird eine Boeing 727 gezielt zum Absturz gebracht – mitten in der mexikanischen Wüste. Niemand an Bord überlebt, doch das hatte den Grund, dass auch niemand an Bord war. Das Flugzeug war unbemannt, die Crew sprang kurz vor dem Aufprall ab – gesteuert wurde es per Fernsteuerung. An Bord: Dummys mit Sensoren, wie man sie aus Crash-Tests in der Automobilindustrie kennt. Ziel des Versuchs war es, Erkenntnisse über die sichersten Sitzpositionen zu gewinnen.

Für Studien-Zwecke wurde 2012 ein Flugzeug mit Absicht abgestürzt, um wichtige Erkenntnisse über die Sicherheit von Sitzplätzen zu erlangen. B3A – Ronan Hubert

Nicht jeder Sitzplatz im Flugzeug ist gleich riskant

Den absolut sicheren Sitz im Flugzeug gibt es nicht. Die Überlebenschance hängt stark von der Art des Unfalls ab. Bei Triebwerksproblemen etwa ist Nähe zu den Triebwerken riskant. Und auch wenn der Bereich über den Tragflächen strukturell besonders stabil ist – sicherer ist er deshalb nicht unbedingt.

Untersuchungen der US-Magazine Popular Mechanics (2007) und Time (2015) legen nahe, dass gerade im mittleren Bereich des Flugzeugs die Todesraten am höchsten waren. Grundlage waren 17 auswertbare Unfälle aus 35 Jahren Flugunfallberichten der US-Luftfahrtbehörde FAA.

Bei einem Flugzeugabsturz: Vorteil von Sitzplätzen mit Nähe zum Notausgang

In der Mitte der Kabine befinden sich häufig die Notausgänge. Studien der University of Greenwich zeigen, dass Passagiere, die bis zu fünf Sitzreihen von einem Ausgang entfernt sitzen, bessere Chancen haben, das Flugzeug rechtzeitig zu verlassen. Diese Regel gilt allerdings nicht immer: Bei der Boeing 737 Max 9 war es kürzlich ein Notausgang selbst – genauer gesagt ein sogenannter Doorplug – der sich im Flug löste.

Der vordere Teil vom Flugzeug als Knautschzone

Auch beim Flugzeug gilt: Bei einem Aufprall trifft es meist zuerst die Front. Wie bei einem Auto kann der vordere Bereich daher Kräfte abfangen – allerdings auf Kosten der dort sitzenden Passagiere. In vielen Unfällen sind deshalb die hinteren Reihen statistisch gesehen besser weggekommen – auch wenn das keine Garantie ist.