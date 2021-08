„Fledermäuse huschen als Schatten an uns vorbei, das macht uns unsicher. Und diese Unsicherheit eröffnet einen poetischen Raum", sagt Gunnar Decker, Philosoph und Autor von „Die Fledermaus. Bote der Nacht“, in SWR2 am Morgen. Aber diese Unsicherheit lässt uns in jetzigen Krankheitszeiten zugleich auch über Nähe und Distanz mit der Natur nachdenken. Wie nah soll uns die Fledermaus kommen? Sie sei einerseits gefährlich als Krankheitsüberträger, aber andererseits habe sie auch eine Funktion für unser Zusammenleben mit der Natur. In Venedig habe man Fledermäuse angesiedelt, um Tigermücken zu bekämpfen. „Das ist etwas, was man in hochkomplizierten Zusammenhängen begreifen muss. Und über die rein Nützlichkeits- und Gefährdungsfragen hinaus ist es eben auch etwas, was diese mythischen Bereiche wie den Vampir von Bram Stocker in „Dracula" dann zu einem kulturellen Gedächtnis prägt", so Decker. Auch heute in Coronazeiten setze sich unsere Phantasie in Gang. Man suche nach Antworten aus der Forschung, was diese Viren möglicherweise tun oder nicht tun und dabei käme unsere Phantasie in Gang und man knüpfe an ganz alte Ängste und Vorstellungen an. Noch rätseln Forscher weltweit, wie das gegenwärtige Corona-Virus entstanden ist. Verdacht fällt dabei auch auf die Fledertiere. Fledermäuse und Flughunde sind offensichtlich perfekte Viren-Überträger, von Krankheitserregern wie Sars und Ebola, aber möglicherweise auch von Covid 19 – denn wegen ihres starken Immunsystems sind sie selbst besonders virenresistent, aber zugleich ein Viren-Reservoir. Was tragen sie sonst noch in die Welt, die Fledermäuse? Und wofür stehen sie kulturhistorisch, früher und heute? - um diese Fragen geht es in dem Gespräch. An diesem Wochenende ist „Internationale Fledermausnacht". Sie findet alljährlich am letzten Augustwochenende statt. In über 35 Ländern organisieren Naturschutzverbände Veranstaltungen, um über die wendigen Insektenjäger zu informieren. mehr...