So verändern Lippfische ihr Geschlecht

Die Fische leben in sozialen Gruppen mit einem dominanten Männchen. Das Männchen hat einen auffällig blauen Kopf und beschützt seinen Harem aus gelb gefärbten Weibchen. Wenn dieses Männchen die Gruppe verlässt oder stirbt, dann beginnt das größte Weibchen der Gruppe innerhalb von Minuten mit einer Umwandlung zum männlichen Tier. Das Noch-Weibchen verhält sich aggressiver und balzt genau wie ein Männchen es sonst tut. Außerdem verändert sich sein Körper und sein Kopf färbt sich blau.

Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Neuseeland haben herausgefunden, dass sich zwar die Gene selber nicht ändern - die DNA bleibt, wie sie ist. Aber es wird neu entschieden, welche Gene abgelesen werden und welche nicht. Wenn zum Beispiel ein bestimmtes Gen abgelesen wird, entsteht die Aromatase. Das ist ein Enzym, dass man für die Produktion von Östrogen braucht - es ist also dafür zuständig, dass der Fisch weibliche Geschlechtshormone hat. Solange der Fisch ein Weibchen bleibt, wird das entsprechende Gen abgelesen und der Fisch produziert das Hormon.

Der Verlust eines dominanten Männchens löst die Geschlechtsumwandlung des größten Weibchens im Schwarm aus. © Erica Todd/University of Otago

Der Körper des Fischweibchen wird vollständig umgewandelt: Das Weibchen wird größer und bekommt einen blauen Kopf. Aber auch die Eierstöcke bilden sich zurück und stattdessen entwickeln sich voll funktionsfähige Hoden. Das Weibchen wird zum Männchen umprogrammiert. Und das alles in gerade einmal 10 bis 20 Tagen!

In einer früheren Studie haben Wissenschaftler herausgefunden, dass das Geschlecht des Blaukopf-Juncker und vieler anderer Lippfische davon abhängt, wie viele andere Tiere der Art im selben Gebiet lebten. Bei einer geringen Anzahl ist die Wahrscheinlichkeit, dass Männchen zu Weibchen werden, deutlich höher. Gibt es dagegen viele Fische, werden aus Weibchen Männchen. Im Fachblatt "Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences" schrieben die Forscher, das zeige, dass das Geschlecht anders als bei Säugetieren oder Vögeln nicht genetisch vorherbestimmt ist.