Felicitas Thiel: Unterrichtsstörungen? So geht Classroom Management

"Hausaufgaben mache ich nicht!" – Was könnte bei einem Schüler oder einer Schülerin dahinterstecken? Ist es sinnvoll, dann das Kind zu bestrafen?



Katia Saalfrank hat als Familienberaterin jahrelange Erfahrung in der Arbeit mit Eltern und Kindern. Sie spricht sich dagegen aus, Kinder unter Druck zu setzen oder häufig zu sanktionieren. Wie sich das im Kontext Schule überhaupt umsetzen lässt, darüber spricht sie mit Bob Blume.



Außerdem erklärt Katia Saalfrank, was "beziehungs- und bindungsorientiert" im Umgang mit Kindern heißt, was "Wertekompass" sowie "Eisbergmodell" bedeuten und wie wichtig die eigene Haltung der Lehrer und Lehrerinnen ist.



Bücher von Katia Saalfrank

Die Reise zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung

Kindheit ohne Strafen



Links

Homepage von Katia Saalfrank | www.katiasaalfrank.de

Das Vier-Ohren-Modell nach Schulz von Thun | www.schulz-von-thun.de

Das-Wissen-Episode über Gewaltfreie Kommunikation | https://www.ardaudiothek.de/episode/das-wissen/gewaltfreie-kommunikation-gute-idee-wenig-wirkung/swr-kultur/70511666/



