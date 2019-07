Blauer Planet im Hitzestress Klimawandel verändert die Farbe der Ozeane

Über Zweidrittel der Erde sind mit Wasser bedeckt. Man nennt sie deshalb auch den „Blauen Planeten“. In Zukunft könnte sich an der vertrauten Farbe aber durchaus etwas ändern, sagen US-amerikanische Wissenschaftler. In einigen Bereichen könnte das tiefe Blau der Ozeane demnach noch weiter zunehmen. Andere Regionen würden dagegen mehr und mehr grünlich erscheinen. Grund dafür sei der Klimawandel, so die Forscher des Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT.

Vom Weltraum aus gesehen, scheint die Sache ganz klar zu sein: Die riesigen Ozeane machen unsere Erde zum „Blauen Planeten“. Obwohl Wasser an sich gar nicht blau ist. Vereinfacht gesagt „verschluckt“ es aber einen Großteil der Farben des Sonnenlichts. Blaues Licht wird dagegen vom Ozean besonders stark reflektiert und von der Ozean-Oberfläche wieder zurückgeworfen ins All, erklärt Ulf Riebesell vom Meeresforschungsinstitut GEOMAR in Kiel: Darum erscheine uns der Ozean oder gar der ganze Planet blau.

Phytoplankton beeinflusst Farbe der Meere

Doch der Eindruck täuscht. Je mehr man sich nämlich vom Weltraum aus der Meeresoberfläche nähert, desto deutlicher werden die vielen feinen Farbunterschiede im Wasser. In der Regel reichen sie von tiefblau bis hin zu unterschiedlichen Grüntönen. Dahinter steckt das sogenannte Phytoplankton – winzige Organismen wie z.B. Grünalgen, die nahe der Oberfläche schwimmen und dort die Farbe des Wassers verändern.

Dazu gehören aber auch Kiesel- und bestimmte Kalk-Algen, die für braune bzw. weiße Farbtupfer in den Meeren sorgen können. Für das Leben dort ist das Phytoplankton von entscheidender Bedeutung, weil es die Grundlage des Nahrungsnetzes im Ozean bildet, so der Meeresbiologe Ulf Riebesell. Phytoplankton sind einzellige, winzige Organismen, die das Futter für die gesamte Nahrungskette im Ozean bilden.

Jedes Frühjahr wächst im Wasser des Nordatlantiks eine riesige natürliche Menge von Phytoplankton. Die mikroskopisch kleinen, pflanzenähnlichen Organismen sind für den Kohlenstoffkreislauf wichtig und können auch auch Wolken und Klima beeinflussen.

Klimawandel beeinflusst Wachstum von Phytoplankton

Die feinen Farbunterschiede in den Ozeanen sind also auch ein Hinweis darauf, wieviel Phytoplankton in bestimmten Meeresregionen herumschwimmt oder schlichtweg: Wieviel es dort zu futtern gibt! Das tiefblaue Meer, dessen Anblick viele so lieben, ist demnach ökologisch gesehen eher eine ozeanische Wüste. Möglicherweise werden die Farben der Ozeane in Zukunft sogar noch intensiver, das blau also noch blauer und z.B. das grün noch grüner.

Grund ist der Klimawandel, so Ulf Riebesell. Er könnte das Phytoplankton-Wachstum massiv beeinflussen. Das könnte nach Einschätzung des Meeresbiologen Ulf Riebesell, dazu führen, dass mit den veränderten Wachstumsbedingungen auch andere Arten in der Zukunft dominieren werden. Das wird sich auch ein wenig auf die Farbe des Ozeans auswirken. Das bestätigt auch der Biologe Dieter Hanelt von der Universität Hamburg:



Immer, wenn es zu einer Änderung des Phytoplanktons und ihrer Zusammensetzung kommt, wird sich auch die Farbe verändern.

Phytoplankton beeinflusst die Farbe der Ozeane.

Klimawandel wirkt nicht überall gleich

Die Temperatur des Wassers, sein CO 2 -Gehalt, die Nährstoffmenge – all das ist wichtig für das Algenwachstum. Durch den Klimawandel steigen Wassertemperatur und CO 2 -Gehalt, und die Nährstoffzufuhr aus den kalten Tiefen der Ozeane nimmt tendenziell ab. Manche Mini-Algen-Arten profitieren davon, andere nicht. Je nach Region werden die Lebensbedingungen für das Phytoplankton also besser oder schlechter, erklärt Dieter Hanelt:

Bei über 35 Grad, so Hanelt, fühlen sich auch die meisten Algen nicht mehr wohl und kommen unter Wärmstress. Das betrifft vor allem tropische Gebiete. In den Polargebieten werden bei wärmeren Temperaturen dagegen verstärkt Algenblüten auftreten.

Ozeane in kälteren Breiten verändern Farbe stärker

Bis zum Ende dieses Jahrhunderts werden so mehr als 50 Prozent der Welt-Ozeane ihre Farbe ändern, haben die Wissenschaftler des MIT in ihrer Studie herausgefunden. Dieter Hanelt vermutet, dass sich das am ehesten in den Polar-Ozeanen, in den Polargebieten und in den kaltgemäßigten Breiten am beobachten lässt, weil dort durch den erhöhten CO 2 -Eintrag das Algenwachstum am stärksten gefördert werden wird.



In Kombination mit den höheren Wassertemperaturen wird das Meer dort also möglicherweise algenreicher und damit dann z.B. auch deutlich grüner erscheinen. Auch tropische Regionen mit kalten, nährstoff-reichen Meeresströmungen, in denen das Phytoplankton gut gedeihen kann, könnten vom Klimawandel profitieren und dann eine andere Wasserfarbe bekommen.

Der Klimawandel und die damit verbundenen Veränderungen des Nahrungsangebots haben einen Einfluss auf viele Meeresbewohner, wie z.B. die Karettschildkröte bei den niederländische Antillen.

In manchen Regionen verfärben sich Meere weiß oder braun