Was weiß man über die neue Variante aus Südafrika?

In Südafrika wurde eine neue Variante des Corona-Virus entdeckt, die möglicherweise noch ansteckender sein könnte als die aktuelle Delta-Variante. Wir fassen zusammen, was man aktuell darüber weiß:

Wo ist die Variante bisher aufgetaucht?

Das erste Mal nachgewiesen wurde die Variante B.1.1.529 vor kurzem in Botswana. Seitdem scheint sie sich vor allem in Südafrika verbreitet zu haben, besonders viele Fälle wurden in der Provinz Gauteng nachgewiesen. Mittlerweile hat sich die Variante jedoch schon weiter ausgebreitet, es gibt Meldungen aus Hongkong, Israel und mindestens einen Fall in Belgien.

Bei der Untersuchung von 77 Stichproben in der südafrikanischen Provinz stellte sich heraus, dass alle Infektionen durch die bis dahin unbekannte Variante ausgelöst wurden. Experten gehen davon aus, dass sie die dort zuvor vorherrschende Variante Delta innerhalb von etwa 20 Tagen fast komplett verdrängt hat. Bei Delta dauerte es dagegen ungefähr 4-mal so lang, bis die Variante so weit verbreitet war.

Viele Länder, darunter auch Deutschland, schränken jetzt die Einreise aus Südafrika ein, um die Verbreitung der Virusvariante einzudämmen.

Die neue Corona Variante B. 1.1.529 breitet sich von Südafrika auf der Welt aus. imago images IMAGO / Steinach

Wieso ist die Sorge so groß?

Die Wissenschaftlerin Susan Hopkins vom Imperial College in London bezeichnet die neue Variante als „die besorgniserrendste, die wir je gesehen haben.“

Der Grund: In den letzten Wochen waren die Infektionszahlen in Südafrika auf einem relativ niedrigen Niveau, doch vor allem in der Provinz Gauteng stiegen die Fallzahlen in kurzer Zeit sehr stark an. Durch Sequenzierungen wurde klar: Fast alle Proben aus dieser Region stammten von einer neuen Variante, B.1.1.529 genannt.

Hartmut Hengel, Leiter der Virologie am Uniklinikum Freiburg, nimmt diese Virusvariante sehr ernst, warnt jedoch vor Alarmismus.

Offenbar hat sich diese Virusvariante in Südafrika schneller verbreitet als die Delta-Variante. Aber es gibt noch keine wissenschaftliche Publikation zu der Ausbreitung, noch sind diese Einschätzungen sehr vorläufig.

Wie in Europa war auch in Südafrika die Delta-Variante vorherrschend. Sie gilt als deutlich ansteckender als alle vorherigen Varianten des Coronavirus.

Richard Neher, Leiter der Forschungsgruppe „Evolution von Viren und Bakterien“ an der Universität Basel, erklärt, es sei durchaus vorstellbar, dass die Variante sehr übertragbar sei.

Die Variante scheint sich in Südafrika gegen Delta durchzusetzen. Allerdings sind in Südafrika die Fallzahlen derzeit recht niedrig, was die Interpretation erschwert. Unter welchen Bedingungen sich diese Variante schneller überträgt als Delta, ist im Moment nicht klar. Die nächsten Tage werden hier hoffentlich mehr Antworten liefern.

Die Variante sei unerwartet gekommen, die Kombination an Mutationen in ihrem Genom sind laut dem Forscher „bemerkenswert“.

Wie unterscheidet sich die Variante von den anderen?

Mit Sorge schauen Fachleute vor allem auf die genetischen Veränderungen des Virus. B.1.1.529 weist im Vergleich zum ursprünglichen Virus etwa 50 Mutationen auf – allein auf dem Spike-Protein etwa 30.

Das Spike-Protein spielt eine wichtige Rolle, damit das Virus in die menschlichen Zellen eindringen und sie so infizieren kann. Mutationen am Spike-Protein machten bereits die Delta-Variante ansteckender.

Mit PCR Tests lässt sich die neue Virusvariante feststellen. imago images IMAGO / CTK Photo

Ein weiteres Problem: Durch die aktuell zugelassenen Impfstoffe wird das Immunsystem darauf trainiert, das Spike-Protein zu erkennen. Wenn sich dieses Protein jedoch stark verändert, könnte das die Wirksamkeit der Impfungen reduzieren.

Wie gefährlich ist die Variante?

Noch ist es zu früh, um sichere Aussagen über die neue Variante zu treffen, erklärt der Virologe Hengel.

Das ist sicher ein sehr auffälliges Virus. Aber insgesamt ist das wissenschaftliche Wissen um diese Variante noch sehr gering.

Noch können Fachleute nicht sicher sagen, ob die Variante wirklich ansteckender ist als zum Beispiel die Delta-Variante. Dafür ist die Datenlage noch zu dünn, auch wenn einiges darauf hindeutet. Die schnelle Verbreitung in der südafrikanischen Provinz Gauteng könnte ein statistischer Ausreißer sein.

Es kann auch noch keine Aussage darüber getroffen werden, ob Menschen, die sich mit der neuen Variante anstecken, schwerer erkranken. Unklar ist zudem, ob die Impfungen weiterhin effektiv gegen diese Variante schützen.

Richard Neher von der Universität Basel, geht jedoch davon aus, dass auch gegen diese Variante ein Impfschutz bestehen wird, da die Impfstoffe gegen alle bisherigen Varianten effizient sind.

Gerade die T-Zell-Antwort sollte gegenüber den Veränderungen robust sein. Allerdings ist es durchaus vorstellbar, dass es vermehrt zu Durchbruchsinfektionen kommt, sodass eine dritte Dosis umso wichtiger wird.

Der Impfstoffhersteller BioNTech kündigte bereits an, zu prüfen, ob der aktuelle Wirkstoff auch bei der neuen Variante ausreichend schütze. Falls nicht, habe man bereits Vorbereitungen getroffen, um innerhalb kurzer Zeit einen angepassten Impfstoff auf den Markt zu bringen.

In den kommenden Wochen gibt der Impfstoffhersteller BioNTech bekannt, ob sein Impfstoff auch gegen die südafrikanische Virusvariante wirkt. imago images IMAGO / Laci Perenyi

Virologe Hengel warnt aktuell vor voreiligen Schlüssen.

Man muss das Virus ernst nehmen. Aber man muss auch sagen: Wir wissen noch sehr wenig. Und nicht alle Virus-Varianten, die von der WHO als „besorgniserregend“ eingestuft worden sind, haben uns in Deutschland schwer zu schaffen gemacht.

Wichtig sei jetzt, bei der Impfkampagne nicht nachzulassen, so Hengel.

Auch andere Experten fordern neben der genauen Beobachtung der Ausbreitung des Virus weitere Anstrengungen, um die Impfquote in betroffenen Ländern wie Südafrika deutlich zu heben.

In den nächsten Tagen werden Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entscheiden, ob die Variante als besorgniserregend eingestuft werden soll.