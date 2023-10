Warum ist das Diabetes-Medikament Ozempic so beliebt?

per Mail teilen

Der Wirkstoff Semaglutid, der eigentlich für Diabetes-Typ-2-Patienten gedacht ist, erlebt zurzeit auch als Abnehmmedikament einen regelrechten Hype. Nun warnt das Sozialministerium Baden-Württemberg vor gefälschten Medikamenten.

Wirksames Diabetes-Medikament

Ozempic ist ein sehr wirksames Medikament für Menschen mit Diabetes Typ 2, besser bekannt als Zuckerkrankheit. Es wird wöchentlich als Spritze in Form eines Pens verabreicht. Das Medikament senkt den Blutzuckerspiegel.

Wird auch als Diät-Mittel verschrieben

Nebenbei zügelt es aber auch den Appetit. Der in Ozempic enthaltene Wirkstoff Semaglutid ahmt das Hormon GLP-1 nach. Dieses wirkt im Gehirn und erzeugt ein Sättigungsgefühl. Patientinnen und Patienten, die das Medikament nehmen, verlieren bis zu 17 Prozent ihres Körpergewichts.

Diese „Nebenwirkung“ führte dazu, dass auch Menschen mit Adipositas, sprich einem Body-Mass-Index über 30 oder 27 plus Begleiterkrankungen, Semaglutid verschrieben bekommen.

So wurde aus einer Spritze für Typ 2 Diabetiker eine „Abnehmspritze“, die auch in Hollywood-Kreisen zu einem Hype führte. Tesla-Chef Elon Musk zum Beispiel nahm Ozempic als Lifestyle-Medikament ein und verlor dadurch nach eigenen Angaben rund 13 Kilo Gewicht.

Im Juli 2023 wurde in Deutschland dann auch noch Wegovy zugelassen. Ein Pen mit demselben Wirkstoff, jedoch speziell für schwer Adipöse und in einer höheren Dosierung. Und etwa doppelt so teuer wie Ozempic. Davon kostet die Startdosis etwa 20 Euro pro Woche, von Wegovy ungefähr das doppelte.

Auch das macht Ozempic so beliebt. Denn: Damit die Nebenwirkungen nicht so stark sind, wird zunächst eine geringe Dosis verabreicht, die dann aber nach und nach gesteigert und damit teurer wird – und: es muss dauerhaft eingenommen werden. Auf eigene Kosten.

Fälschungen im Umlauf

Nun sind gefälschte Spritzen von Ozempic vermutlich bundesweit im Umlauf, so ein Sprecher des Regierungspräsidiums Freiburg, in dessen Bezirk die Fälschungen zuerst aufgetaucht sind. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Auf welchem Weg die Fälschungen von Ozempic in Umlauf gekommen sind und wo sie vertrieben wurden, sei noch nicht klar. Die Fälschungen seien leicht zu erkennen: Bei der Originalspritze sei der drehbare Ring im hinteren Bereich hellblau, bei der Fälschung grau.