Evolutionäre Parallelen bei Walgesängen und menschlicher Sprache

Menschliche Sprache und Walgesänge haben sich evolutionär auf ähnliche Weise entwickelt. Forscher zeigen, dass beide denselben linguistischen Prinzipien folgen.

Im April und im September, während der Paarungszeit der Buckelwale, ertönen in den Weltmeeren ihre beeindruckenden Gesänge. Der Entschlüsselung dieser hochkomplexen Kommunikationsform sind Meeresbiologen ein Stück nähergekommen.

Forschende konnten belegen, dass die Walgesänge den gleichen linguistischen Gesetzen folgen, die auch universell für alle Sprachen der Welt gelten. Mit einer neuen Methode konnten die Forschenden die komplexe Struktur der Gesänge sequenzieren, mit dem Ergebnis: Buckelwalgesänge und menschliche Sprache haben evolutionär erstaunlich viele Gemeinsamkeiten.

180 Dezibel, so laut wie ein Raketenstart und hunderte Kilometer weit hörbar. Das leistet ein Buckelwal-Bulle, wenn er mit seinem Gesang versucht ein Weibchen zur Paarung anzulocken.

Stundenlang wiederholt er das Lied, das seine aktuell Walschule singt. Ein Kraftakt, der Lernkompetenz und Effizienz erfordert. Die Forschung belegt, Buckelwale sind Meister darin. In Sachen Effizienz sogar besser als der Mensch.

Ein Buckelwal in Neukaledonien während der Paarungszeit Operation Cetaces

Ähnlichkeiten haben sich unabhängig vom Verwandtschaftsgrad entwickelt

Evolutionär betrachtet, sind Wale weit entfernt vom Menschen. Dennoch ist Walgesang in seiner Struktur der Sprache des Menschen erstaunlich ähnlich. Der Gesang von Buckelwalen hat sich evolutionär genauso entwickelt wie alle Sprachen der Welt: möglichst effizient und für den Nachwuchs leicht erlernbar.

Das besondere daran ist, dass sich diese Ähnlichkeit in der Sprache nicht aus einer gemeinsamen Abstammung entwickelt hat, sondern sich völlig unabhängig entstanden ist.

In der Evolutionsbiologie nennt man das eine Analogie. Aufgrund eines ähnlichen Selektionsdrucks in den verschiedenen Ökosystem, kann es dazu kommen, dass sich ähnliche Merkmale oder Verhaltensweisen ausprägen. Unabhängig vom Verwandtschaftsgrad der beiden Arten.

Buckelwale nutzen Werkzeuge, um mehr Fische zu fangen

Linguistische Gesetze gelten auch für Buckelwale

Inspiriert von Kleinkindern, konnte ein internationales Forscherteam dafür nun Belege liefern. "Anstatt Sequenzen in den Gesängen basierend auf menschlicher Intuition zu identifizieren, nutzten sie eine Methode, die von der Art und Weise inspiriert ist, wie Kleinkinder eine Sprache lernen", erklärt Mason Youngblood, Verhaltensforscher an der Stony Brook University in New York.

Babys achten auf wiederkehrende Laute, Klangmuster und Übergänge zwischen Silben. Durch die Sequenzierung in Übergangswahrscheinlichkeiten konnte eindeutig bestätigt werden, dass der Gesang von Buckelwalen den gleichen linguistischen Gesetzen folgt, wie die menschliche Sprache.

“Survival of the fittest” erfordert Effizienz

Youngblood erklärt, es gehe um drei wichtige Gesetze aus der Linguistik, die aber auch zunehmend bei der Kommunikation anderer Tiere beobachtet wurden. Im Wesentlichen beschreiben sie, wie Informationen in der Zeit komprimiert werden, also wie effektiv Informationen übermittelt werden. „Das Potenzgesetz beschreibt, wie verschiedene Arten von Tönen oder Phrasen in Bezug auf ihre Häufigkeit verteilt sind.“, so der Forscher.

Je häufiger ein Wort ist, desto kürzer ist es. Ein Gesetz, das universell für Sprachen gilt. Aus der Linguistik-Forschung weiß man, diese sehr spezifische Verteilung von Wörtern, erleichtert Menschen eine Sprache zu lernen. „Das nennt man das Gesetz der Potenz, und sie fanden das exakt gleiche Muster in den Phrasen des Gesangs der Buckelwale.“, erklärt Youngblood.

Die Forschenden gehen davon aus, dass diese linguistischen Erscheinungsformen aus genau diesem Grund auch bei Buckelwalen auftreten: damit die Kommunikation möglichst effizient und für den Nachwuchs leichter erlernbar ist.

Konkurrierende Gruppe von Buckelwalen in den neukaledonischen Brutgebieten Operation Cetaces

Buckelwalgesang - Eine der komplexesten Kommunikationsformen im Tierreich

Innerhalb einer Walpopulation singen alle Wale das gleiche Lied. Eine komplexe Komposition aus Pfeifen, Schnalzen, Grunzen und Schreien ergeben ein Lied. Bis zu 30 Minuten dauert ein Lied und es wird stundenlang wiederholt.

Wenn die Wale in der Paarungszeit von den kalten in die wärmeren Gewässer ziehen, kommt es zum kulturellen Austausch und die Lieder werden angepasst.

Wie wichtig der Aspekt der einfachen Erlernbarkeit bei Walgesang ist, weiß auch Professor Judith Denkinger, sie forscht seit über 20 Jahren zu Buckelwalen: "Wir haben festgestellt, dass die Gesänge der Buckelwale vor Ecuador Phrasen bzw. Liedteile der Buckelwale vor Australien übernommen haben."

Buckelwalmutter und Kalb in den neukaledonischen Brutgebieten Marc Quintin

Neue Wal-Hits aus den Gewässern vor Australien

Die Lieder der Buckelwale sind im ständigen Wandel. Gute Strophen von anderen Walschulen werden übernommen und alte Strophen erleben ein Comeback.

"Jetzt haben wir festgestellt, dass die ihre Gesangstrukturen verändern, aber dann auch wieder auf die alten zurückfallen. Wie bei uns, wenn die Musik aus den 80er Jahren wieder in Mode kommt. Diese Modeerscheinungen zeigen auch, wie kulturell komplex die Buckelwale eigentlich sind.“, so Denkinger.

Walgesänge werden von Generation zu Generation weitergegeben. Bei Buckelwalen über alle Populationen hinweg. In dieser Form ist kulturelles Lernen in der Tierwelt einzigartig.